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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 марта до 20 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 марта до 20 марта

Предстоящая неделя в грузинской столице будет пасмурной и дождливой 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси холодную погоду с осадками.В понедельник, 14 марта, в столице утром будет холодно. Утром мороз и минус 1 градус. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла. В течение всего дня синоптики прогнозируют слабый мокрый снег.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:05.Во вторник, 15 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый снег.Восход солнца будет в 07:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:06.В среду, 16 марта, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 07:12.Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 5 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:07.В четверг, 17 марта, в столице Грузии погода будет облачной, ожидается слабый снег. Восход солнца будет в 07:10.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 0 градусов. Рано утром температура упадет до минус 1 градуса. А днем поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:09.В пятницу, 18 марта, в Тбилиси утром ожидается облачная погода и временами снег с дождем. Восход солнца будет в 07:08. Минимальная температура воздуха ночью будет до 1 градуса. А днем – максимум 2 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:10.В субботу, 19 марта, в Тбилиси облачно и слабый снег. Восход солнца будет в 07:06. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем температура поднимется максимум до 1 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:11.В воскресенье, 20 марта, в столице Грузии будет облачная погода, временами снег. Восход солнца будет в 07:05.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс один градус. А днем поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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