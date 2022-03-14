https://sputnik-georgia.ru/20220314/uvolen-direktor-kinotsentra-gruzii---dannye-o-ego-rabote-napravleny-v-prokuraturu-265212375.html

Уволен директор киноцентра Грузии - данные о его работе направлены в прокуратуру

Уволен директор киноцентра Грузии - данные о его работе направлены в прокуратуру

Департамент аудита продолжает проводить служебное расследования в связи с рядом обстоятельств, выявленных в ходе проверки 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T19:59+0400

2022-03-14T19:59+0400

2022-03-14T19:59+0400

грузия

новости

гага чхеидзе

министерство культуры и охраны памятников грузии

национальный киноцентр грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Директор Национального центра кинематографии Грузии Гага Чхаидзе уволен со своей должности, а заключение аудита о его деятельности направлено в прокуратуру, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Департамент внутреннего аудита министерства культуры, спорта и молодежи провел финансовый анализ работы Центра, который охватывал период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.Кроме того, департамент аудита продолжает проводить служебное расследования в связи с рядом обстоятельств, выявленных в ходе проверки.В министерстве пояснили, что до избрания нового директора полномочия директора киноцентра будет осуществлять первый заместитель министра культуры Карло Сихарулидзе.Гага Чхеидзе - выпускник факультета западных языков и литературы Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. В 1980 году в Германии, в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, окончил факультет литературы и искусствоведения.Чхеидзе основатель и директор Тбилисского международного кинофестиваля. В 2005-2008 годах уже занимал пост директора киноцентра.Гага Чхеидзе в 1980-1984 годах работал редактором государственного комитета Грузинского телевидения и радио, а потом и в редакциях литературных программ, телетеатра и молодежного радио. В 1991-2000-х был менеджером, консультантом и переводчиком в организации "Арсенал - институт кино и видеоискусства" (Берлин, Германия). В 2000-х годах также занимал пост члена правления Фонда развития грузинского фильма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, гага чхеидзе, министерство культуры и охраны памятников грузии, национальный киноцентр грузии