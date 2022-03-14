https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-batumi-prokhodit-mezhdunarodnaya-vystavka-stroymaterialov-i-nedvizhimosti-265210175.html

В Батуми проходит международная выставка стройматериалов и недвижимости

В Батуми проходит международная выставка стройматериалов и недвижимости

В мероприятии принимают участие более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T19:06+0400

2022-03-14T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Международная выставка строительных материалов, технологий и недвижимости стартовала в Батуми, говорится в сообщении пресс-службы правительства Аджарии.На выставке представлены более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии.В рамках выставки, Рижвадзе встретился с губернатором турецкого Трабзона Исмаилом Устаоглу. Они рассмотрели туристический и инвестиционный потенциал Аджарии. Стороны выразили готовность развивать сотрудничество между Аджарией и Трабзоном в направлении экономики, туризма, культуры и образования.Выставка в Батуми завершится 16 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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