https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-batumi-prokhodit-mezhdunarodnaya-vystavka-stroymaterialov-i-nedvizhimosti-265210175.html
В Батуми проходит международная выставка стройматериалов и недвижимости
В Батуми проходит международная выставка стройматериалов и недвижимости
В мероприятии принимают участие более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T19:06+0400
2022-03-14T19:06+0400
2022-03-14T19:12+0400
грузия
новости
экономика
торнике рижвадзе
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277532_0:258:3068:1984_1920x0_80_0_0_ee95b5c598bb23dae4fb196f416e85f7.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Международная выставка строительных материалов, технологий и недвижимости стартовала в Батуми, говорится в сообщении пресс-службы правительства Аджарии.На выставке представлены более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии.В рамках выставки, Рижвадзе встретился с губернатором турецкого Трабзона Исмаилом Устаоглу. Они рассмотрели туристический и инвестиционный потенциал Аджарии. Стороны выразили готовность развивать сотрудничество между Аджарией и Трабзоном в направлении экономики, туризма, культуры и образования.Выставка в Батуми завершится 16 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277532_0:82:2621:2048_1920x0_80_0_0_27c6ad2900eb20847354ca90a3008391.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, торнике рижвадзе, аджария
В Батуми проходит международная выставка стройматериалов и недвижимости
19:06 14.03.2022 (обновлено: 19:12 14.03.2022) Подписаться на
В мероприятии принимают участие более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Международная выставка строительных материалов, технологий и недвижимости стартовала в Батуми, говорится в сообщении пресс-службы правительства Аджарии.
На выставке представлены более 60 местных и международных компаний из строительной индустрии.
"Несмотря на региональные и глобальные вызовы, для нас особенно важно сохранение экономической динамики", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
В рамках выставки, Рижвадзе встретился с губернатором турецкого Трабзона Исмаилом Устаоглу. Они рассмотрели туристический и инвестиционный потенциал Аджарии. Стороны выразили готовность развивать сотрудничество между Аджарией и Трабзоном в направлении экономики, туризма, культуры и образования.
Выставка в Батуми завершится 16 марта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.