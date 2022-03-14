https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-gruzii-izyali-do-7-kilogramm-kokaina--sredi-zaderzhannykh-inostrantsy-265202109.html

В Грузии изъяли до 7 килограммов кокаина – среди задержанных иностранцы

В Грузии изъяли до 7 килограммов кокаина – среди задержанных иностранцы

Стоимость изъятых наркотиков на т. н. "черном рынке" достигает семи миллионов лари 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T14:05+0400

2022-03-14T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали четырех человек за наркопреступления – изъято до семи килограммов кокаина и других наркотических средств, говорится в сообщении на сайте ведомства.Из четырех обвиняемых двое являются иностранными гражданами, отметили в силовом ведомстве.По данным следствия, во время обыска временного жиля 21-летнего иностранца полиция изъяла более 5 килограмма кокаина. Кроме того, по данным МВД, изъято до 30 грамм кокаина, которые обвиняемый упаковал с целью реализации.Что касается второго 31-летнего иностранца, то во время обыска временного жилья полиция изъяла 223 грамма кокаина. В качестве вещественного доказательства полиция также изъяла 40 грамма кокаина, которые были оставлены по конкретному адресу с целью реализации.Наркотические средства были найдены и в квартирах двух граждан Грузии, задержанных по данному делу.В общей сложности полиция изъяла до семи килограмма кокаина, стоимость которого на т. н. "черном рынке" достигает семи миллионов лари (около 2,2 миллиона долларов).Кроме кокаина, сотрудники полиции также изъяли и героин. Наркотики нашли расфасованными в две упаковки при личном обыске 60-летнего задержанного у села Верхвиани района Сагареджо.Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет или бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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