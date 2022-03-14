В Грузию продолжают инвестировать: новая статистика
© AP Photo / Jae C. HongТранзит товаров и международная торговля. Контейнеры и грузы в порту для транспортировки
© AP Photo / Jae C. Hong
Лидерами по вложению инвестиций в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году, по предварительной оценке, вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение показателя реинвестиций.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов, отмечают в ведомстве.
Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия. Инвестиции также поступили из Люксембурга, Германии, ОАЭ и других стран.
Куда вкладывают?
Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году были финансовый сектор, сфер развлечений и отдыха, энергетика и перерабатывающая промышленность.
© photo: Sputnik / StringerНочной Тбилиси - ресторан сети быстрого питания "МакДональдс" на проспекте Руставели
Ночной Тбилиси - ресторан сети быстрого питания "МакДональдс" на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Инвестиции также вкладывали в недвижимость, связь, здравоохранение и социальную помощь, строительство, а также сельское хозяйство и другие отрасли экономики.
Реинвестиции
Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли в два раза. В частности, в 2021 году реинвестиции составляли 760,5 миллиона долларов или 66% от общего объема инвестиций в страну.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.
Что обещает правительство
Согласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
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