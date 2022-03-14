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https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-gruziyu-prodolzhayut-investirovat-novaya-statistika-265178578.html
В Грузию продолжают инвестировать: новая статистика
В Грузию продолжают инвестировать: новая статистика
Лидерами по вложению инвестиций в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T09:01+0400
2022-03-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году, по предварительной оценке, вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение показателя реинвестиций.Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия. Инвестиции также поступили из Люксембурга, Германии, ОАЭ и других стран.Куда вкладывают?Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году были финансовый сектор, сфер развлечений и отдыха, энергетика и перерабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в недвижимость, связь, здравоохранение и социальную помощь, строительство, а также сельское хозяйство и другие отрасли экономики.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли в два раза. В частности, в 2021 году реинвестиции составляли 760,5 миллиона долларов или 66% от общего объема инвестиций в страну.С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Что обещает правительствоСогласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика грузии, экономика, грузия, новости

В Грузию продолжают инвестировать: новая статистика

09:01 14.03.2022
© AP Photo / Jae C. HongТранзит товаров и международная торговля. Контейнеры и грузы в порту для транспортировки
Транзит товаров и международная торговля. Контейнеры и грузы в порту для транспортировки - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Лидерами по вложению инвестиций в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году, по предварительной оценке, вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение показателя реинвестиций.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов, отмечают в ведомстве.
Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия. Инвестиции также поступили из Люксембурга, Германии, ОАЭ и других стран.

Куда вкладывают?

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году были финансовый сектор, сфер развлечений и отдыха, энергетика и перерабатывающая промышленность.
© photo: Sputnik / StringerНочной Тбилиси - ресторан сети быстрого питания "МакДональдс" на проспекте Руставели
Ночной Тбилиси - ресторан сети быстрого питания МакДональдс на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2022
Ночной Тбилиси - ресторан сети быстрого питания "МакДональдс" на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Инвестиции также вкладывали в недвижимость, связь, здравоохранение и социальную помощь, строительство, а также сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

Реинвестиции

Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли в два раза. В частности, в 2021 году реинвестиции составляли 760,5 миллиона долларов или 66% от общего объема инвестиций в страну.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Что обещает правительство

Согласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
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