https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-rossii-mogut-zablokirovat-dostup-k--youtube-265212778.html

В России могут заблокировать доступ к YouTube

В России могут заблокировать доступ к YouTube

Все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть, считает депутат 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T20:17+0400

2022-03-14T20:17+0400

2022-03-14T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Не исключено, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора, заявил Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.Роскомнадзор в понедельник потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналовПо его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть."Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", — добавил парламентарий.По его словам, предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.

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новости, россия, в мире, facebook, instagram, роскомнадзор, обострение ситуации вокруг украины 2022