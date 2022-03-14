https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-rossiyskiy-su-25-popala-ukrainskaya-raketa---video-265205220.html

В российский Су-25 попала украинская ракета - видео

В российский Су-25 попала украинская ракета - видео

Летчик российского Су-25 сумел спастись на Украине после того, как в штурмовик попала украинская ракета. Смотрите в видео, как выглядит самолет после... 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T15:33+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Летчик сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК Украины. На кадрах Минобороны РФ видны повреждения, которые получил Су-25. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Российские военные наносят удары по украинской военной инфраструктуре.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео