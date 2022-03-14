https://sputnik-georgia.ru/20220314/v-rossiyskiy-su-25-popala-ukrainskaya-raketa---video-265205220.html
В российский Су-25 попала украинская ракета - видео
В российский Су-25 попала украинская ракета - видео
Летчик российского Су-25 сумел спастись на Украине после того, как в штурмовик попала украинская ракета. Смотрите в видео, как выглядит самолет после... 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T15:33+0400
2022-03-14T15:33+0400
2022-03-14T15:42+0400
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Летчик сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК Украины. На кадрах Минобороны РФ видны повреждения, которые получил Су-25. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Российские военные наносят удары по украинской военной инфраструктуре.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео
В российский Су-25 попала украинская ракета - видео
15:33 14.03.2022 (обновлено: 15:42 14.03.2022) Подписаться на
Летчик российского Су-25 сумел спастись на Украине после того, как в штурмовик попала украинская ракета. Смотрите в видео, как выглядит самолет после приземления
Летчик сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК Украины. На кадрах Минобороны РФ видны повреждения, которые получил Су-25. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Российские военные наносят удары по украинской военной инфраструктуре.