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В российско-украинских переговорах взята "пауза" до вторника
В российско-украинских переговорах взята "пауза" до вторника
Пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T18:24+0400
2022-03-14T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до вторника, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк .Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник."В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал Подоляк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, новости, политика, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
В российско-украинских переговорах взята "пауза" до вторника
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Пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до вторника, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк .
Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник.
"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал Подоляк в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.