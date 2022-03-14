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В связи с ситуацией на Украине Япония предложила реформировать Совбез ООН
В связи с ситуацией на Украине Япония предложила реформировать Совбез ООН
Использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем, заявил премьер 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T10:58+0400
2022-03-14T10:58+0400
2022-03-14T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ситуация на Украине указывает на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.По его словам, последние действия России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка. "Япония и ранее считала, что использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем", – подчеркнул Кисида.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, япония, сб оон, обострение ситуации вокруг украины 2022
В связи с ситуацией на Украине Япония предложила реформировать Совбез ООН
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Использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ситуация на Украине указывает на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН", – заявил премьер-министр, выступая на слушаниях в парламентском комитете.
По его словам, последние действия России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка.
"Япония и ранее считала, что использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем", – подчеркнул Кисида.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.