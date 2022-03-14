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В Тбилиси сгорела часть жилого дома близ музея Гудиашвили
В Тбилиси сгорела часть жилого дома близ музея Гудиашвили
До приезда пожарных соседи вывели из горящего дома пожилого мужчину, который жил один 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T18:41+0400
2022-03-14T18:41+0400
2022-03-14T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Часть жилого дома сгорела в результате пожара на улице Джорджадзе близ дома-музея художника Ладо Гудиашвили в центре Тбилиси.По данным телеканала "Рустави 2", причиной возгорания послужило замыкание в электросети.В результате инцидента никто не пострадал. До приезда пожарных соседи вывели из горящего дома пожилого мужчину, который жил один.Вскоре пожар удалось ликвидировать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, пожар
В Тбилиси сгорела часть жилого дома близ музея Гудиашвили
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До приезда пожарных соседи вывели из горящего дома пожилого мужчину, который жил один
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Часть жилого дома сгорела в результате пожара на улице Джорджадзе близ дома-музея художника Ладо Гудиашвили в центре Тбилиси.
По данным телеканала "Рустави 2", причиной возгорания послужило замыкание в электросети.
В результате инцидента никто не пострадал. До приезда пожарных соседи вывели из горящего дома пожилого мужчину, который жил один.
Вскоре пожар удалось ликвидировать.
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