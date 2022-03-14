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Видео ТОК с места ракетного удара по Донецку и рассказы очевидцев

Видео ТОК с места ракетного удара по Донецку и рассказы очевидцев

Как минимум 20 мирных жителей погибли и еще 28 получили тяжелые ранения в результате подрыва украинской ракеты “Точка-У” в Донецке 14.03.2022, Sputnik Грузия

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Репортер агентства ТОК побывал на месте ракетного удара по Донецку и побеседовал с очевидцами. В Донецке объявлен траур. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге заявил, что кассетный боеприпас применили по городу, где нет никаких огневых или боевых позиций. Это доказывает, подчеркнул Игорь Конашенков, что целью было мирное население и запуск ракеты по Донецку является "военным преступлением".

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Видео ТОК с места ракетного удара по Донецку и рассказы очевидцев Корреспондент ТОК передает с места ракетного удара по Донецку. Очевидцы рассказывают о случившемся. 2022-03-14T20:45+0400 true PT3M40S

Момент падения "Точки-У" в центре Донецка - видео с камеры наблюдения Момент падения "Точки-У" в центре Донецка - видео с камеры наблюдения 2022-03-14T20:45+0400 true PT0M10S

Басурин на месте падения ракеты в Донецке - видео В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин 2022-03-14T20:45+0400 true PT2M03S

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео