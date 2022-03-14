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Всемирный союз староверов предложил перенести штаб-квартиру ООН
Всемирный союз староверов предложил перенести штаб-квартиру ООН
Ватикан мог бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта, считает председатель ВСС 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T16:23+0400
2022-03-14T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.МИД РФ заявил, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной.Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта и в переписке уже выразил готовность к посредничеству в конфликте на Украине, добавил Севастьянов."Рим и Ватикан могли бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта! Папа - не просто глава католиков, он может стать мировым моральным лидером и посредником. Миру не хватает именно этого", - сказал Севастьянов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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в мире, новости, политика, оон, ватикан
Всемирный союз староверов предложил перенести штаб-квартиру ООН
16:23 14.03.2022 (обновлено: 16:26 14.03.2022) Подписаться на
Ватикан мог бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта, считает председатель ВСС
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
МИД РФ заявил, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной.
"Сегодня МИД выступил, что нужна новая площадка для ООН. В этом контексте, думаю, предложить Ватикан рассматривать в качестве такой площадки было бы очень актуально. Папа Франциск с самого начала дистанцировался от традиционного католичества в сторону мультикультуральной инклюзивности. Таким образом, он так же подготовил для этого почву", - сказал Севастьянов РИА Новости
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Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам.
Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта и в переписке уже выразил готовность к посредничеству в конфликте на Украине, добавил Севастьянов.
"Рим и Ватикан могли бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта! Папа - не просто глава католиков, он может стать мировым моральным лидером и посредником. Миру не хватает именно этого", - сказал Севастьянов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.