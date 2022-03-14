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Всемирный союз староверов предложил перенести штаб-квартиру ООН

Всемирный союз староверов предложил перенести штаб-квартиру ООН

Ватикан мог бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта, считает председатель ВСС 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T16:23+0400

2022-03-14T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.МИД РФ заявил, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной.Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта и в переписке уже выразил готовность к посредничеству в конфликте на Украине, добавил Севастьянов."Рим и Ватикан могли бы стать новой ООН, предоставив площадку для дискуссии сторонам конфликта! Папа - не просто глава католиков, он может стать мировым моральным лидером и посредником. Миру не хватает именно этого", - сказал Севастьянов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

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