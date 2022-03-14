https://sputnik-georgia.ru/20220314/zheleznaya-doroga-v-gruzii-mozhet-ostatsya-bez-relsov-otvet-kompanii-265209552.html

Железная дорога в Грузии может остаться без рельсов? Ответ компании

Железная дорога в Грузии может остаться без рельсов? Ответ компании

Компания-контрактор уже поставила ГЖД 65% от общего количества рельсов, предусмотренного договором 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T18:04+0400

2022-03-14T18:04+0400

2022-03-14T18:04+0400

грузия

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грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. На данном этапе нет никакой опасности, что "Грузинская железная дорога" останется без рельсов, говорится в заявлении компании.Так предприятие ответило на информацию, распространенную оппозиционным телеканалом, в которой говорится что компания-контрактор, с которой ГЖД оформила соглашение, не может обеспечить поставку рельсов. Как заявил директор компании Георгий Гудушаури, проблемы с выполнением договора появились из-за обесценивания валюты и роста цен на российском рынке.Как отмечают в заявлении, тендер состоялся в начале сентября 2021 года и "Грузинская железная дорога" оформила договор с компанией "Уни 2", согласно которому продукция, запрошенная для закупки, должна быть доставлена в течение 450 дней. Тендер предусматривает запасы на два года.Доставка продукции осуществляется согласно плану. На сегодняшний день компания уже предоставила железной дороге 65% от общего количества рельсов, отмечают в ГЖД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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