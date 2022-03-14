https://sputnik-georgia.ru/20220314/zhiteli-neskolkikh-rayonov-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-36-chasov-265191856.html
Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на 36 часов
Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на 36 часов
Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T07:32+0400
2022-03-14T07:32+0400
2022-03-14T08:04+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_0:32:3049:1747_1920x0_80_0_0_a74d00aa1dc33aa948a710cacbd7e723.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power предупредила об отключении воды жителей нескольких густонаселенных районов Тбилиси во вторник, 15 марта, говорится в заявлении GWP.Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта.Отключение коснется жителей районов Исани, Надзаладеви, Чугурети.В ходе работ компания обязуется подавать воду жителям до полного восстановления подачи воды. GWP заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на Facebook-странице.С полным перечнем улиц, которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте компании.Компания GWP приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7e0ea5672b106a402a4709329ca97b80.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на 36 часов
07:32 14.03.2022 (обновлено: 08:04 14.03.2022) Подписаться на
Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power предупредила об отключении воды жителей нескольких густонаселенных районов Тбилиси во вторник, 15 марта, говорится в заявлении GWP.
"15 марта компания Georgian Water and Power проведет необходимые технические работы на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори, чтобы стабилизировать подачу воды. Работы на тоннеле позволят компании эффективно управлять водными потоками", – говорится в заявлении.
Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта.
Отключение коснется жителей районов Исани, Надзаладеви, Чугурети.
В ходе работ компания обязуется подавать воду жителям до полного восстановления подачи воды. GWP заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на Facebook-странице.
С полным перечнем улиц, которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте компании
.
Компания GWP приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.