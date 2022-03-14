https://sputnik-georgia.ru/20220314/zhiteli-neskolkikh-rayonov-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-36-chasov-265191856.html

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на 36 часов

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на 36 часов

Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта 14.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-14T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power предупредила об отключении воды жителей нескольких густонаселенных районов Тбилиси во вторник, 15 марта, говорится в заявлении GWP.Запланированные работы по улучшению водоснабжения начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта.Отключение коснется жителей районов Исани, Надзаладеви, Чугурети.В ходе работ компания обязуется подавать воду жителям до полного восстановления подачи воды. GWP заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании – 2 93 11 11 и на Facebook-странице.С полным перечнем улиц, которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте компании.Компания GWP приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси