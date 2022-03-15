https://sputnik-georgia.ru/20220315/borba-s-globalnym-potepleniem--i-aerozoli-obnaruzhen-potentsialnyy-risk-265238611.html

Борьба с глобальным потеплением и аэрозоли: обнаружен потенциальный риск

Борьба с глобальным потеплением и аэрозоли: обнаружен потенциальный риск

Ученые всего мира находятся в поиске самых эффективных методов борьбы с глобальным потеплением 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T18:06+0400

2022-03-15T18:06+0400

2022-03-15T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американские ученые проанализировали уровень эффективности и опасности геоинженерных усилий в плане борьбы с глобальным потеплением и выяснили, что выбросы аэрозолей в стратосферу представляют собой угрозу.Если верить исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research Communications, то извержения аэрозолей на большой высоте, конечно, могут содействовать лучшему отражению солнечных лучей обратно в космос, однако при этом будут более дорогостоящими и рискованными.Интересно, что более ранние научные исследования показывали, что выбросы аэрозолей в стратосферу, в частности на высоте 25 километров, более результативны в снижении темпов глобального потепления, чем выбросы на высоте 20 километров. Эксперты утверждали, что воздушные судна и военные самолеты, как правило, проводят полеты на высоте приблизительно 10 километров, тогда как высота в 20 километров — это сфера высотных самолетов-разведчиков и дронов.Выяснилось, что на процесс развертывания систем солнечной геоинженерии на высотах, которые вне зоны доступности даже для сверхсовременных самолетов-шпионов, понадобится осуществление тысяч полетов ежегодно. Исследователи объясняют, что это не только значительно расширит расходы, но и будет представлять угрозу для безопасности пассажирских самолетов и авиации в целом. Отметим, что в данное время нет самолетов, способных выполнять геоинженерные задачи на высоте 25 километров.Любопытно, что в 2018 году исследователи Гарвардского университета заявили, что метод впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли, направленный на борьбу с глобальным потеплением, принципиально возможен. Но есть одно но: в условиях современного уровня развития техники данный способ слишком дорогостоящий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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