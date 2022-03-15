https://sputnik-georgia.ru/20220315/festival-novogo-vina-proydet-v-tbilisi--265230573.html

"Фестиваль нового вина" пройдет в Тбилиси

"Фестиваль нового вина" пройдет в Тбилиси

Цель фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин и повышение уровня винодельческого образования в стране 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T14:29+0400

2022-03-15T14:29+0400

2022-03-15T14:29+0400

фестиваль вина

фестиваль грузинского вина в тбилиси

грузия

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вино и виноделие грузии

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022) пройдет в столичном парке Мтацминда 14 мая 2022 года, сообщают организаторы.Основная идея винного фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин, повышение уровня винодельческого образования в Грузии и рост потребительской культуры.Фестиваль традиционно предлагает участникам и гостям продегустировать сотни новых вин компаний из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен, а также семейных виноделен последнего урожая (2021).Мероприятие растет с каждым годом, начиная с 2010 года. На сцене появляются новые семейные винодельни и винные компании, которые дают возможность испробовать свой урожай. На протяжении нескольких лет традиционно всемирно известные винные мастера, сомелье, импортеры и винные писатели готовятся к встрече с грузинским вином."Фестиваль нового вина" начнется с традиционной церемонии открытия "квеври" (винного кувшина), в сопровождении песней "Мравалжамиэр". Также организаторы обещают интересную программу, розыгрыш вин и многое другое. Начало фестиваля в 11:00, продлится мероприятие до 18:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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