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"Фестиваль нового вина" пройдет в Тбилиси
"Фестиваль нового вина" пройдет в Тбилиси
Цель фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин и повышение уровня винодельческого образования в стране 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T14:29+0400
2022-03-15T14:29+0400
2022-03-15T14:29+0400
фестиваль вина
фестиваль грузинского вина в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022) пройдет в столичном парке Мтацминда 14 мая 2022 года, сообщают организаторы.Основная идея винного фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин, повышение уровня винодельческого образования в Грузии и рост потребительской культуры.Фестиваль традиционно предлагает участникам и гостям продегустировать сотни новых вин компаний из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен, а также семейных виноделен последнего урожая (2021).Мероприятие растет с каждым годом, начиная с 2010 года. На сцене появляются новые семейные винодельни и винные компании, которые дают возможность испробовать свой урожай. На протяжении нескольких лет традиционно всемирно известные винные мастера, сомелье, импортеры и винные писатели готовятся к встрече с грузинским вином."Фестиваль нового вина" начнется с традиционной церемонии открытия "квеври" (винного кувшина), в сопровождении песней "Мравалжамиэр". Также организаторы обещают интересную программу, розыгрыш вин и многое другое. Начало фестиваля в 11:00, продлится мероприятие до 18:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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фестиваль вина, фестиваль грузинского вина в тбилиси, грузия, новости, общество, культура, вино и виноделие грузии, грузинское вино
"Фестиваль нового вина" пройдет в Тбилиси
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Цель фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин и повышение уровня винодельческого образования в стране
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022) пройдет в столичном парке Мтацминда 14 мая 2022 года, сообщают организаторы.
Основная идея винного фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин, повышение уровня винодельческого образования в Грузии и рост потребительской культуры.
Фестиваль традиционно предлагает участникам и гостям продегустировать сотни новых вин компаний из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен, а также семейных виноделен последнего урожая (2021).
Мероприятие растет с каждым годом, начиная с 2010 года. На сцене появляются новые семейные винодельни и винные компании, которые дают возможность испробовать свой урожай.
На протяжении нескольких лет традиционно всемирно известные винные мастера, сомелье, импортеры и винные писатели готовятся к встрече с грузинским вином.
"Фестиваль нового вина
" начнется с традиционной церемонии открытия "квеври" (винного кувшина), в сопровождении песней "Мравалжамиэр".
Также организаторы обещают интересную программу, розыгрыш вин и многое другое. Начало фестиваля в 11:00, продлится мероприятие до 18:00.
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