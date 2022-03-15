https://sputnik-georgia.ru/20220315/genetik-rasskazal-kak-rezus-faktor-krovi-vliyaet-na-zdorove-265119862.html

Генетик рассказал, как резус-фактор крови влияет на здоровье

Генетик рассказал, как резус-фактор крови влияет на здоровье

Ученые рассказали, почему резус-фактор крови имеет значение, когда речь идет об устойчивости людей к тяжелому течению различных инфекций, скорости старения и других важных факторах

2022-03-15T06:06+0400

2022-03-15T06:06+0400

2022-03-15T06:06+0400

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Специалисты поясняют, что резус-статус крови наследуется от родителей отдельно от группы крови. Получается, что если человек унаследовал доминантный резус-антиген D от одного или обоих родителей, значит, он резус-положительный. За последние десять лет исследования показали, что резус-положительные и резус-отрицательные люди различаются по устойчивости к тяжелому течение паразитарных инфекций, скорости старения, утомляемости и никотиновой зависимости.Другие исследование показали и то, что диарея, тиреоидит, анемия, панические атаки чаще встречались у людей с RhD-отрицательным статусом.Также важно, что фактор крови играет большую роль и во время беременности. Генетики отмечают, что если у беременной женщины резус положительный, это не вызовет никаких проблем со здоровьем – независимо от того, резус-отрицательный или положительный плод. При этом около половины всех беременных с отрицательным резус-фактором имеют плод с отрицательным резус-фактором. Это также не должно быть проблемой, потому что их кровь "совместима".Однако, если женщина с отрицательным резус-фактором ждет ребенка с положительным резус-фактором, кровь матери может вырабатывать анти-D-антитела против резус-фактора ребенка. Анти-D-антитела обычно не причиняют вреда ребенку, если это первая беременность женщины. Однако при последующих беременностях эти антитела могут негативно повлиять на развитие ребенка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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