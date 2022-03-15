https://sputnik-georgia.ru/20220315/kadry-broshennoy-i-unichtozhennoy-tekhniki-vsu---video-265242855.html

Кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ - видео

Кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ - видео

Видео брошенной и уничтоженной техники и вооружений украинских войск в Херсонской области обнародовало во вторник Минобороны РФ 15.03.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кадры брошенной и уничтоженной техникой ВСУ - видео Минобороны РФ показало видео с брошенной и уничтоженной техникой и вооружениями украинских войск в Херсонской области. 2022-03-15T20:05+0400 true PT1M15S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео