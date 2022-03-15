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Кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ - видео
Кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ - видео
Видео брошенной и уничтоженной техники и вооружений украинских войск в Херсонской области обнародовало во вторник Минобороны РФ 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T20:05+0400
2022-03-15T20:05+0400
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украина
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России.
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Кадры брошенной и уничтоженной техникой ВСУ - видео
Минобороны РФ показало видео с брошенной и уничтоженной техникой и вооружениями украинских войск в Херсонской области.
2022-03-15T20:05+0400
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео
Кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ - видео
20:05 15.03.2022 (обновлено: 20:07 15.03.2022) Подписаться на
Видео брошенной и уничтоженной техники и вооружений украинских войск в Херсонской области обнародовало во вторник Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России.