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Какого числа празднуют Песах или еврейскую Пасху в 2022 году?
Какого числа празднуют Песах или еврейскую Пасху в 2022 году?
Праздник Песах, или иудейская Пасха, посвящен самому главному событию библейской истории - Исходу иудеев из Египта, который считается началом истории... 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T17:48+0400
2022-03-15T17:48+0400
2022-03-15T17:48+0400
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По еврейскому лунному календарю исторический исход иудеев из Египта ежегодно начинают праздновать 15 Нисана. В Израиле праздник длится неделю, а за его пределами – восемь дней.Когда празднуют Песах или еврейскую Пасху в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Когда празднуют Песах?Праздник Песах или еврейская Пасха — одно из самых важных событий в иудейской культуре. В григорианском летоисчислении дата праздника каждый год разная - в 2022 году Песах начнут праздновать 15 апреля с заходом солнца.Еврейская Пасха более древняя, чем христианская, и имеет совершенно другое значение. Евреи празднуют этот день с XIII века до нашей эры - задолго до рождения Христа.История началась со времен Иакова, который вместе с семьей переселился в Египет, где евреи со временем превратились из гостей в рабов египтян.Господь, желая спасти иудеев, послал Моисея и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. За то что фараон не соглашался освободить рабов, Бог наказал его и весь Египет 10-ю страшными карами.И в ночь на 14 Нисана Всевышний прошел мимо домов с пометками. "Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". После этого Моисей смог увести еврейский народ из Египта.С тех пор евреи празднуют Песах или Пасху как день избавления из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских первенцев.Еврейской Пасхе предшествует пост первенцев, установленный на 14 число месяца Нисан в память о чуде спасения евреев-первенцев от последней, десятой египетской казни, которую Всевышний обрушил на Египет перед исходом евреев.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников, религиозный праздник
Какого числа празднуют Песах или еврейскую Пасху в 2022 году?
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Праздник Песах, или иудейская Пасха, посвящен самому главному событию библейской истории - Исходу иудеев из Египта, который считается началом истории еврейского народа
По еврейскому лунному календарю исторический исход иудеев из Египта ежегодно начинают праздновать 15 Нисана. В Израиле праздник длится неделю, а за его пределами – восемь дней.
Когда празднуют Песах или еврейскую Пасху в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Когда празднуют Песах?
Праздник Песах или еврейская Пасха — одно из самых важных событий в иудейской культуре. В григорианском летоисчислении дата праздника каждый год разная - в 2022 году Песах начнут праздновать 15 апреля с заходом солнца.
Еврейская Пасха более древняя, чем христианская, и имеет совершенно другое значение. Евреи празднуют этот день с XIII века до нашей эры - задолго до рождения Христа.
История началась со времен Иакова, который вместе с семьей переселился в Египет, где евреи со временем превратились из гостей в рабов египтян.
Господь, желая спасти иудеев, послал Моисея и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. За то что фараон не соглашался освободить рабов, Бог наказал его и весь Египет 10-ю страшными карами.
Десятая кара оказалась самой страшной — в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа. Господь, чтобы защитить свой народ, велел Моисею, чтобы каждая еврейская семья вечером перед казнью зарезала ягненка, а его кровью пометила входную дверь, тогда мор обойдет их дом стороной.
И в ночь на 14 Нисана Всевышний прошел мимо домов с пометками. "Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". После этого Моисей смог увести еврейский народ из Египта.
С тех пор евреи празднуют Песах или Пасху как день избавления из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских первенцев.
Еврейской Пасхе предшествует пост первенцев, установленный на 14 число месяца Нисан в память о чуде спасения евреев-первенцев от последней, десятой египетской казни, которую Всевышний обрушил на Египет перед исходом евреев.
Материал подготовлен на основе открытых источников