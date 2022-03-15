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Кассовые сборы "Бэтмена" приблизились к половине миллиарда

Кассовые сборы "Бэтмена" приблизились к половине миллиарда

"Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T15:32+0400

2022-03-15T15:32+0400

2022-03-15T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский драматический боевик "Бэтмен", премьера которого состоялась 1 марта, собрал свыше 460 миллионов долларов в мировом прокате В США, пишет The Hollywood Reporter.Таким образом, "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии. На первом месте "Человек-паук: Нет пути домой", который заработал в стране около 800 миллионов долларов. Эксперты утверждают, что такой успех картины связан с тем, что на выходных в США не было крупных релизов. По информации портала, за границами Америки "Бэтмен" собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае, где до сих пор не состоялась премьера фильма. Именно там он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Но теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл и Джеффри Райт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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