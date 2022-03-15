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Кассовые сборы "Бэтмена" приблизились к половине миллиарда
Кассовые сборы "Бэтмена" приблизились к половине миллиарда
"Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T15:32+0400
2022-03-15T15:32+0400
2022-03-15T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский драматический боевик "Бэтмен", премьера которого состоялась 1 марта, собрал свыше 460 миллионов долларов в мировом прокате В США, пишет The Hollywood Reporter.Таким образом, "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии. На первом месте "Человек-паук: Нет пути домой", который заработал в стране около 800 миллионов долларов. Эксперты утверждают, что такой успех картины связан с тем, что на выходных в США не было крупных релизов. По информации портала, за границами Америки "Бэтмен" собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае, где до сих пор не состоялась премьера фильма. Именно там он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Но теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл и Джеффри Райт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кассовые сборы "Бэтмена" приблизились к половине миллиарда
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"Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский драматический боевик "Бэтмен", премьера которого состоялась 1 марта, собрал свыше 460 миллионов долларов в мировом прокате В США, пишет The Hollywood Reporter.
Таким образом, "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза занял вторую строчку по сборам за время пандемии. На первом месте "Человек-паук: Нет пути домой", который заработал в стране около 800 миллионов долларов.
Эксперты утверждают, что такой успех картины связан с тем, что на выходных в США не было крупных релизов.
По информации портала, за границами Америки "Бэтмен" собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае, где до сих пор не состоялась премьера фильма.
По сюжету новой картины, после двух лет поисков правосудия на улицах Готэма, для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. И когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира.
Именно там он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Но теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.
В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл и Джеффри Райт.
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