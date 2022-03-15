https://sputnik-georgia.ru/20220315/kupili-ostrov-i-osnovali-sobstvennuyu-stranu-na-chto-gotovy-lyudi-radi-schastya--265224120.html

Купили остров и основали собственную страну: на что готовы люди ради счастья?

Купили остров и основали собственную страну: на что готовы люди ради счастья?

Иногда достаточно иметь сообразительность и смелость, чтобы перевернуть свою жизнь с ног на голову и купить себе целый остров 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T11:31+0400

2022-03-15T11:31+0400

2022-03-15T11:42+0400

сша

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249062686_0:977:2047:2128_1920x0_80_0_0_444b399c6743653aad5c471ce1a6e237.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Удивительная история произошла с двумя друзьями-американцами – мужчины устали от жизненной рутины и приобрели остров в Карибском море за 327 тысяч долларов, учредив на нем свое собственное государство, сообщает Metro.Авторов интересной задумки зовут Гарет Джонсон и Маршалл Майер. Этот уникальный проект под названием Let's Buy An Island ("Давайте купим остров") они запустили еще в 2018 году. То есть активисты начали собирать деньги посредством краудфандинга, чтобы купить необитаемый остров, основать на его территории туристический центр, делить доходы между пайщиками и позволить каждому из них спокойно и счастливо жить там. "Кто не мечтал основать собственную страну? Особенно в мире, где случились [бывший президент США Дональд] Трамп, ковид и Brexit?" – пояснил идею своего проекта Джонсон.Вскоре, а точнее к концу 2019 года, мужчинам удалось собрать приблизительно 327 тысяч долларов США. В итоге они купили остров Coffee Caye площадью около 4,8 тысячи квадратных метров у побережья Белиза. "Мы настолько близки к собственному государству, насколько это возможно без армии и флота", – гордо заявил Джонсон.Любопытно, что участниками проекта оказались инвесторы из 25 разных стран. Теперь каждый из них обладает правом голоса в ходе принятия важных государственных решений, вне зависимости от того, какую сумму он внес. Минимальной взнос был равен 3 250 долларам США. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, в мире, новости, общество