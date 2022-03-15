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Купили остров и основали собственную страну: на что готовы люди ради счастья?
Купили остров и основали собственную страну: на что готовы люди ради счастья?
Иногда достаточно иметь сообразительность и смелость, чтобы перевернуть свою жизнь с ног на голову и купить себе целый остров 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T11:31+0400
2022-03-15T11:31+0400
2022-03-15T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Удивительная история произошла с двумя друзьями-американцами – мужчины устали от жизненной рутины и приобрели остров в Карибском море за 327 тысяч долларов, учредив на нем свое собственное государство, сообщает Metro.Авторов интересной задумки зовут Гарет Джонсон и Маршалл Майер. Этот уникальный проект под названием Let's Buy An Island ("Давайте купим остров") они запустили еще в 2018 году. То есть активисты начали собирать деньги посредством краудфандинга, чтобы купить необитаемый остров, основать на его территории туристический центр, делить доходы между пайщиками и позволить каждому из них спокойно и счастливо жить там. "Кто не мечтал основать собственную страну? Особенно в мире, где случились [бывший президент США Дональд] Трамп, ковид и Brexit?" – пояснил идею своего проекта Джонсон.Вскоре, а точнее к концу 2019 года, мужчинам удалось собрать приблизительно 327 тысяч долларов США. В итоге они купили остров Coffee Caye площадью около 4,8 тысячи квадратных метров у побережья Белиза. "Мы настолько близки к собственному государству, насколько это возможно без армии и флота", – гордо заявил Джонсон.Любопытно, что участниками проекта оказались инвесторы из 25 разных стран. Теперь каждый из них обладает правом голоса в ходе принятия важных государственных решений, вне зависимости от того, какую сумму он внес. Минимальной взнос был равен 3 250 долларам США. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сша, в мире, новости, общество
Купили остров и основали собственную страну: на что готовы люди ради счастья?
11:31 15.03.2022 (обновлено: 11:42 15.03.2022) Подписаться на
Иногда достаточно иметь сообразительность и смелость, чтобы перевернуть свою жизнь с ног на голову и купить себе целый остров
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
Удивительная история произошла с двумя друзьями-американцами – мужчины устали от жизненной рутины и приобрели остров в Карибском море за 327 тысяч долларов, учредив на нем свое собственное государство, сообщает
Metro.
Авторов интересной задумки зовут Гарет Джонсон и Маршалл Майер. Этот уникальный проект под названием Let's Buy An Island ("Давайте купим остров") они запустили еще в 2018 году.
То есть активисты начали собирать деньги посредством краудфандинга, чтобы купить необитаемый остров, основать на его территории туристический центр, делить доходы между пайщиками и позволить каждому из них спокойно и счастливо жить там.
"Кто не мечтал основать собственную страну? Особенно в мире, где случились [бывший президент США Дональд] Трамп, ковид и Brexit?" – пояснил идею своего проекта Джонсон.
Вскоре, а точнее к концу 2019 года, мужчинам удалось собрать приблизительно 327 тысяч долларов США. В итоге они купили остров Coffee Caye площадью около 4,8 тысячи квадратных метров у побережья Белиза.
Имя новой страны – Княжество Айлендия. И хотя новоиспеченное государство пока официально не признано, у него есть собственный флаг и даже гимн, и правительство.
"Мы настолько близки к собственному государству, насколько это возможно без армии и флота", – гордо заявил Джонсон.
Любопытно, что участниками проекта оказались инвесторы из 25 разных стран. Теперь каждый из них обладает правом голоса в ходе принятия важных государственных решений, вне зависимости от того, какую сумму он внес. Минимальной взнос был равен 3 250 долларам США.
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