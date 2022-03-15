https://sputnik-georgia.ru/20220315/lavrov-o-voennykh-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine---video-265237146.html

Лавров о военных биолабораториях США на Украине - видео

Лавров о военных биолабораториях США на Украине - видео

Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом 15 марта... 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T16:39+0400

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сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы. Он отметил, что проведение российской спецоперации нацелено также и на устранение этой угрозы.Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. КБТО была открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, лавров, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, россия, видео