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Лавров о военных биолабораториях США на Украине - видео
Лавров о военных биолабораториях США на Украине - видео
Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом 15 марта... 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T16:39+0400
2022-03-15T16:39+0400
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Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы. Он отметил, что проведение российской спецоперации нацелено также и на устранение этой угрозы.Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. КБТО была открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года.
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Лавров о военных биолабораториях США - видео
Лавров о военных биолабораториях США - видео
2022-03-15T16:39+0400
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видео, лавров, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, россия, видео
Лавров о военных биолабораториях США на Украине - видео
16:39 15.03.2022 (обновлено: 16:40 15.03.2022) Подписаться на
Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы. Он отметил, что проведение российской спецоперации нацелено также и на устранение этой угрозы.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. КБТО была открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года.