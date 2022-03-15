https://sputnik-georgia.ru/20220315/minkult-gruzii-naznachil-zamdirektora-natsionalnogo-muzeya--265234433.html

Минкульт Грузии назначил замдиректора Национального музея

Минкульт Грузии назначил замдиректора Национального музея

Заместитель гендиректора будет содействовать директору и директорату в прозрачном и эффективном управлении Национальным музеем, отметили в ведомстве 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T16:06+0400

2022-03-15T16:06+0400

2022-03-15T16:06+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

национальный музей грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заместителем генерального директора Национального музея Грузии назначена Теона Джакели, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В сообщении отмечается, что глава департамента по доступности культуры министерства Теона Джакели была назначена на должность заместителя директора Нацмузея Грузии по решению директората музея. Приказ о назначении вступит в силу с 19 марта.Известно, что на должность первого заместителя гендиректора Национального музея был назначен директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили.Структурные изменения в музеях являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления, отмечают в ведомстве.По решению министра культуры, также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:Также по решению министра от 30 декабря 2021 года, Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, национальный музей грузии, грузия, новости, культура