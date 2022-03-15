https://sputnik-georgia.ru/20220315/minkult-gruzii-naznachil-zamdirektora-natsionalnogo-muzeya--265234433.html
Минкульт Грузии назначил замдиректора Национального музея
Минкульт Грузии назначил замдиректора Национального музея
Заместитель гендиректора будет содействовать директору и директорату в прозрачном и эффективном управлении Национальным музеем, отметили в ведомстве 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T16:06+0400
2022-03-15T16:06+0400
2022-03-15T16:06+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
национальный музей грузии
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новости
культура
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заместителем генерального директора Национального музея Грузии назначена Теона Джакели, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В сообщении отмечается, что глава департамента по доступности культуры министерства Теона Джакели была назначена на должность заместителя директора Нацмузея Грузии по решению директората музея. Приказ о назначении вступит в силу с 19 марта.Известно, что на должность первого заместителя гендиректора Национального музея был назначен директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили.Структурные изменения в музеях являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления, отмечают в ведомстве.По решению министра культуры, также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:Также по решению министра от 30 декабря 2021 года, Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, национальный музей грузии, грузия, новости, культура
Минкульт Грузии назначил замдиректора Национального музея
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Заместитель гендиректора будет содействовать директору и директорату в прозрачном и эффективном управлении Национальным музеем, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заместителем генерального директора Национального музея Грузии назначена Теона Джакели, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В сообщении отмечается
, что глава департамента по доступности культуры министерства Теона Джакели была назначена на должность заместителя директора Нацмузея Грузии по решению директората музея. Приказ о назначении вступит в силу с 19 марта.
В министерстве подчеркивают, что заместитель генерального директора, выполняя возложенные на него функции, будет содействовать директору и директорату в прозрачном и эффективном управлении Национальным музеем.
Известно, что на должность первого заместителя гендиректора Национального музея был назначен директор Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи Грузии и Сигнахского историко-этнографического музея Ника Ахалбедашвили.
Структурные изменения в музеях являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления, отмечают в ведомстве.
По решению министра культуры, также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы:
1.
Музей искусств им. Ш. Амиранашвили, Национальная галерея и Сигнахский историко-этнографический музей;
3.
Этнографический музей им. Г. Читая;
4.
Музей им. С. Джанашия, в который также входят семь музеев и два научно-исследовательских центра.
Также по решению министра от 30 декабря 2021 года, Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.
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