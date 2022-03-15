Минкультуры Грузии опубликовало список нарушений, выявленных в киноцентре
18:50 15.03.2022 (обновлено: 19:01 15.03.2022)
Отчет о проверке был направлен в прокуратуру Грузии для дальнейшего реагирования, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Минкультуры Грузии опубликовало часть списка нарушений, выявленных в ходе проверки в Национальном центре кинематографии страны, в связи с чем директор Гага Чхеидзе был уволен с должности.
Департамент внутреннего аудита министерства культуры, спорта и молодежи провел финансовый анализ работы Киноцентра, который охватывал период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
В результате проверки были выявлены факты расходования финансовых средств с нарушением законодательства, серьезные недостатки в системе финансового управления киноцентра, систематический характер нарушений законодательства Грузии о закупках, а также факты предполагаемого непотизма, отсутствие системы контроля и другое, отмечают в ведомстве.
Также в сообщении министерства отмечается, что в связи с "политическими спекуляциями со стороны определенных лиц" по этому поводу Минкультуры публикует краткий перечень нарушений, выявленных в киноцентре в рамках проверки, часть из которых может содержать признаки уголовного правонарушения:
в ряде случаев Киноцентр осуществил финансирование приобретения победителями конкурса основных средств при нарушении требований статьи 5 пункта 9 приказа директора Киноцентра от 27.05.2019 № 101 "Об утверждении описания этапов финансирования, создания и завершения кинопроекта". Может содержать признаки уголовного преступления;
киноцентр не в полной мере контролировал финансовые средства, выделяемые на кинопроекты;
в некоторых случаях на фильмы, уже вышедшие в производство, с нарушением и без документов выдавались дополнительные средства;
наблюдался и факт регистрации на конкурс проекта, ранее ставшего победителем, по истечении срока подачи заявок;
в отчетный период в обсуждении проектов принимал участие директор киноцентра Георгий Чхеидзе, который одновременно был директором одного из проектов - Тбилисского международного кинофестиваля, а также директором "Прометея", организации, получавшей финансирование для этого проекта. Не исключено, что конфликт интересов создал бы благоприятные предпосылки и повлиял на решение Киноцентра о финансировании Тбилисского международного кинофестиваля, что, в свою очередь, может содержать в действиях Чхеидзе признаки уголовного преступления;
в большинстве случаев киноцентр предоставлял финансирование на производство фильма таким образом, что кандидат, получавший финансирование, не предоставлял никаких документов, подтверждающих расходы альтернативного финансирования. Следовательно, не было подтверждено наличие альтернативного финансирования в размере не менее 25% от общего бюджета фильма, тем самым налицо нарушение требования 10-й статьи 3-го пункта закона Грузии "О государственной поддержке национального кинематографа", согласно которому "доля государственного финансирования в финансировании национального фильма не должна превышать 75% от общей стоимости фильма";
в период аудита отсутствовал альтернативный механизм контроля финансирования (расходная документация или аудиторский отчет), что могло привести к неэкономичному и неэффективному расходованию государственных средств;
в некоторых случаях документы, связанные с государственными закупками или другими финансовыми операциями, были оформлены с правовыми ошибками или же были созданы после начала проверки министерством (неверно или датированные поздним числом документы, неподписанные письма и т.д.);
отдельные члены комиссии по рассмотрению конкурсных заявок могли, невзирая на правила, отдавать предпочтение отдельным конкурсантам, что может иметь признаки уголовного преступления;
киноцентр не контролировал должным образом соблюдение условий договоров, заключенных в рамках финансируемого проекта;
в ряде случаев продукт, оцениваемый членами комиссии, на этапе завершения (например, сценарий) отличался от установленного на этапе финансирования;
в положении об экспертной комиссии не указано количество членов, которые уполномочены оценивать готовый фильм на предмет того, соответствует ли он первоначальному проекту, который, по их решению, стал победителем конкурса;
киноцентр не регламентировал правила распределения средств на проведение конкурсов;
киноцентр не отслеживал и не выявлял недостатки проекта, что означает, что члены комиссии не оценивали проекты по установленным критериям (оценка не была четко аргументирована, носила общий характер и т.д.);
в ряде случаев оценки членов экспертной комиссии не датированы и не подписаны, но при этом учтены;
в некоторых случаев не представлен документ с подписью членов комиссии об отсутствии конфликта интересов;
в ряде случаев условия конкурса на кинопроизводство были расплывчатыми, что допускало различные интерпретации;
при закупках товаров и услуг способом упрощенной закупки в 2019-2020 годах киноцентром не проводились маркетинговые исследования для определения потенциального покупателя и рыночной цены товара или услуги;
в 2019-2020 годах в качестве документов, подтверждающих исследование рынка в киноцентре, были представлены одни и те же инвойсы одних и тех же страховых компаний, то есть фактически исследование страхового рынка не проводилось и представленные инвойсы носили формальный характер.
Наконец, в сообщении министерства подчеркивается, что это лишь краткий перечень нарушений, выявленных в ходе проверки в Национальном киноцентре. Отчет о проверке был направлен в прокуратуру Грузии для дальнейшего реагирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.