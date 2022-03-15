Минкультуры Грузии опубликовало список нарушений, выявленных в киноцентре

в ряде случаев Киноцентр осуществил финансирование приобретения победителями конкурса основных средств при нарушении требований статьи 5 пункта 9 приказа директора Киноцентра от 27.05.2019 № 101 "Об утверждении описания этапов финансирования, создания и завершения кинопроекта". Может содержать признаки уголовного преступления; в ряде случаев Киноцентр осуществил финансирование приобретения победителями конкурса основных средств при нарушении требований статьи 5 пункта 9 приказа директора Киноцентра от 27.05.2019 № 101 "Об утверждении описания этапов финансирования, создания и завершения кинопроекта". Может содержать признаки уголовного преступления;

киноцентр не в полной мере контролировал финансовые средства, выделяемые на кинопроекты; киноцентр не в полной мере контролировал финансовые средства, выделяемые на кинопроекты;

в некоторых случаях на фильмы, уже вышедшие в производство, с нарушением и без документов выдавались дополнительные средства; в некоторых случаях на фильмы, уже вышедшие в производство, с нарушением и без документов выдавались дополнительные средства;

наблюдался и факт регистрации на конкурс проекта, ранее ставшего победителем, по истечении срока подачи заявок; наблюдался и факт регистрации на конкурс проекта, ранее ставшего победителем, по истечении срока подачи заявок;

в отчетный период в обсуждении проектов принимал участие директор киноцентра Георгий Чхеидзе, который одновременно был директором одного из проектов - Тбилисского международного кинофестиваля, а также директором "Прометея", организации, получавшей финансирование для этого проекта. Не исключено, что конфликт интересов создал бы благоприятные предпосылки и повлиял на решение Киноцентра о финансировании Тбилисского международного кинофестиваля, что, в свою очередь, может содержать в действиях Чхеидзе признаки уголовного преступления; в отчетный период в обсуждении проектов принимал участие директор киноцентра Георгий Чхеидзе, который одновременно был директором одного из проектов - Тбилисского международного кинофестиваля, а также директором "Прометея", организации, получавшей финансирование для этого проекта. Не исключено, что конфликт интересов создал бы благоприятные предпосылки и повлиял на решение Киноцентра о финансировании Тбилисского международного кинофестиваля, что, в свою очередь, может содержать в действиях Чхеидзе признаки уголовного преступления;

в большинстве случаев киноцентр предоставлял финансирование на производство фильма таким образом, что кандидат, получавший финансирование, не предоставлял никаких документов, подтверждающих расходы альтернативного финансирования. Следовательно, не было подтверждено наличие альтернативного финансирования в размере не менее 25% от общего бюджета фильма, тем самым налицо нарушение требования 10-й статьи 3-го пункта закона Грузии "О государственной поддержке национального кинематографа", согласно которому "доля государственного финансирования в финансировании национального фильма не должна превышать 75% от общей стоимости фильма"; в большинстве случаев киноцентр предоставлял финансирование на производство фильма таким образом, что кандидат, получавший финансирование, не предоставлял никаких документов, подтверждающих расходы альтернативного финансирования. Следовательно, не было подтверждено наличие альтернативного финансирования в размере не менее 25% от общего бюджета фильма, тем самым налицо нарушение требования 10-й статьи 3-го пункта закона Грузии "О государственной поддержке национального кинематографа", согласно которому "доля государственного финансирования в финансировании национального фильма не должна превышать 75% от общей стоимости фильма";

в период аудита отсутствовал альтернативный механизм контроля финансирования (расходная документация или аудиторский отчет), что могло привести к неэкономичному и неэффективному расходованию государственных средств; в период аудита отсутствовал альтернативный механизм контроля финансирования (расходная документация или аудиторский отчет), что могло привести к неэкономичному и неэффективному расходованию государственных средств;

в некоторых случаях документы, связанные с государственными закупками или другими финансовыми операциями, были оформлены с правовыми ошибками или же были созданы после начала проверки министерством (неверно или датированные поздним числом документы, неподписанные письма и т.д.); в некоторых случаях документы, связанные с государственными закупками или другими финансовыми операциями, были оформлены с правовыми ошибками или же были созданы после начала проверки министерством (неверно или датированные поздним числом документы, неподписанные письма и т.д.);

отдельные члены комиссии по рассмотрению конкурсных заявок могли, невзирая на правила, отдавать предпочтение отдельным конкурсантам, что может иметь признаки уголовного преступления; отдельные члены комиссии по рассмотрению конкурсных заявок могли, невзирая на правила, отдавать предпочтение отдельным конкурсантам, что может иметь признаки уголовного преступления;

киноцентр не контролировал должным образом соблюдение условий договоров, заключенных в рамках финансируемого проекта; киноцентр не контролировал должным образом соблюдение условий договоров, заключенных в рамках финансируемого проекта;

в ряде случаев продукт, оцениваемый членами комиссии, на этапе завершения (например, сценарий) отличался от установленного на этапе финансирования; в ряде случаев продукт, оцениваемый членами комиссии, на этапе завершения (например, сценарий) отличался от установленного на этапе финансирования;

в положении об экспертной комиссии не указано количество членов, которые уполномочены оценивать готовый фильм на предмет того, соответствует ли он первоначальному проекту, который, по их решению, стал победителем конкурса; в положении об экспертной комиссии не указано количество членов, которые уполномочены оценивать готовый фильм на предмет того, соответствует ли он первоначальному проекту, который, по их решению, стал победителем конкурса;

киноцентр не регламентировал правила распределения средств на проведение конкурсов; киноцентр не регламентировал правила распределения средств на проведение конкурсов;

киноцентр не отслеживал и не выявлял недостатки проекта, что означает, что члены комиссии не оценивали проекты по установленным критериям (оценка не была четко аргументирована, носила общий характер и т.д.); киноцентр не отслеживал и не выявлял недостатки проекта, что означает, что члены комиссии не оценивали проекты по установленным критериям (оценка не была четко аргументирована, носила общий характер и т.д.);

в ряде случаев оценки членов экспертной комиссии не датированы и не подписаны, но при этом учтены; в ряде случаев оценки членов экспертной комиссии не датированы и не подписаны, но при этом учтены;

в некоторых случаев не представлен документ с подписью членов комиссии об отсутствии конфликта интересов; в некоторых случаев не представлен документ с подписью членов комиссии об отсутствии конфликта интересов;

в ряде случаев условия конкурса на кинопроизводство были расплывчатыми, что допускало различные интерпретации; в ряде случаев условия конкурса на кинопроизводство были расплывчатыми, что допускало различные интерпретации;

при закупках товаров и услуг способом упрощенной закупки в 2019-2020 годах киноцентром не проводились маркетинговые исследования для определения потенциального покупателя и рыночной цены товара или услуги; при закупках товаров и услуг способом упрощенной закупки в 2019-2020 годах киноцентром не проводились маркетинговые исследования для определения потенциального покупателя и рыночной цены товара или услуги;