https://sputnik-georgia.ru/20220315/mnogodetnaya-ukrainka-proshla-peshkom-do-belarusi---video-265237527.html

Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео

Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео

Еще 3 марта ООН заявила о том, что число беженцев с Украины превысило миллион человек. Сейчас их количество оценивается уже более чем в два миллиона 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T16:52+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также блокируют местное население в зоне вооруженных столкновений. Основная масса беженцев из Украины осела в Польше: сейчас в страну ежедневно прибывает до 100 тысяч человек. Однако украинцы, в основном женщины и дети, выезжают и в другие страны - тысячи украинцев уже выехали в Россию, Беларусь, Грузию и др.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беженцы, видео