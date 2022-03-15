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Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео
Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео
Еще 3 марта ООН заявила о том, что число беженцев с Украины превысило миллион человек. Сейчас их количество оценивается уже более чем в два миллиона 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T16:52+0400
2022-03-15T16:52+0400
2022-03-15T16:54+0400
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На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также блокируют местное население в зоне вооруженных столкновений. Основная масса беженцев из Украины осела в Польше: сейчас в страну ежедневно прибывает до 100 тысяч человек. Однако украинцы, в основном женщины и дети, выезжают и в другие страны - тысячи украинцев уже выехали в Россию, Беларусь, Грузию и др.
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Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео
Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео
2022-03-15T16:52+0400
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беларусь, видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беженцы, видео
Многодетная украинка прошла пешком до Беларуси - видео
16:52 15.03.2022 (обновлено: 16:54 15.03.2022) Подписаться на
Еще 3 марта ООН заявила о том, что число беженцев с Украины превысило миллион человек. Сейчас их количество оценивается уже более чем в два миллиона
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также блокируют местное население в зоне вооруженных столкновений.
Основная масса беженцев из Украины осела в Польше: сейчас в страну ежедневно прибывает до 100 тысяч человек. Однако украинцы, в основном женщины и дети, выезжают и в другие страны - тысячи украинцев уже выехали в Россию, Беларусь, Грузию и др.