https://sputnik-georgia.ru/20220315/muzyka-betkhovena-i-mendelsona-prozvuchit-v-tbilisi-265228098.html
Музыка Бетховена и Мендельсона прозвучит в Тбилиси
Музыка Бетховена и Мендельсона прозвучит в Тбилиси
В Тбилиси пройдет концерт, на котором исполнят произведения двух выдающихся немецких композиторов 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T13:20+0400
2022-03-15T13:20+0400
2022-03-15T13:30+0400
тбилиси
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
культура
грузия
новости
тбилисский симфонический оркестр
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в тбилисском Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 19 марта.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит концертные пьесы немецкого композитора Феликса Мендельсона для двух кларнетов с оркестром, а также симфонию № 6 Людвига ван Бетховена.В качестве солистов на сцене предстанут молодые грузинские кларнетисты – Дмитрий Боколишвили и Георгий Оикашвили.Билеты можно приобрести только в электронном виде. Начало концерта в 19:30.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр
Музыка Бетховена и Мендельсона прозвучит в Тбилиси
13:20 15.03.2022 (обновлено: 13:30 15.03.2022) Подписаться на
В Тбилиси пройдет концерт, на котором исполнят произведения двух выдающихся немецких композиторов
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в тбилисском Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 19 марта.
Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит концертные пьесы немецкого композитора Феликса Мендельсона для двух кларнетов с оркестром, а также симфонию № 6 Людвига ван Бетховена.
В качестве солистов на сцене предстанут молодые грузинские кларнетисты – Дмитрий Боколишвили и Георгий Оикашвили.
Билеты можно приобрести только в электронном виде. Начало концерта в 19:30.
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