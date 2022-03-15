https://sputnik-georgia.ru/20220315/muzyka-betkhovena-i-mendelsona-prozvuchit-v-tbilisi-265228098.html

Музыка Бетховена и Мендельсона прозвучит в Тбилиси

Музыка Бетховена и Мендельсона прозвучит в Тбилиси

В Тбилиси пройдет концерт, на котором исполнят произведения двух выдающихся немецких композиторов 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T13:20+0400

2022-03-15T13:20+0400

2022-03-15T13:30+0400

тбилиси

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

культура

грузия

новости

тбилисский симфонический оркестр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/19/248211951_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1bb2903a180ec11e0c7216c961df9152.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в тбилисском Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 19 марта.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит концертные пьесы немецкого композитора Феликса Мендельсона для двух кларнетов с оркестром, а также симфонию № 6 Людвига ван Бетховена.В качестве солистов на сцене предстанут молодые грузинские кларнетисты – Дмитрий Боколишвили и Георгий Оикашвили.Билеты можно приобрести только в электронном виде. Начало концерта в 19:30.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр