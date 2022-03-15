https://sputnik-georgia.ru/20220315/net-khuda-bez-dobra--peskov-prokommentiroval-sanktsii-protiv-rossii-265232229.html

"Нет худа без добра" – Песков прокомментировал санкции против России

"Нет худа без добра" – Песков прокомментировал санкции против России

Россия пытается использовать имеющиеся трудности в интересах страны, отметил Песков 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T14:44+0400

2022-03-15T14:44+0400

2022-03-15T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия рассматривает санкции со стороны Запада как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал заявление представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.Как стало известно ранее во вторник, в течение дня ЕС примет новый пакет антироссийских санкций. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, ограничения затронут более 600 граждан России. Он добавил, что "такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза". Ограничения затронут большую часть финансовой системы России, также появится запрет на поставки российских предметов роскоши.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад принял весьма серьезные меры, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что нужен анализ и совместная работа ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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