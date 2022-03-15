https://sputnik-georgia.ru/20220315/odin-iz-obvinyaemykh-v-izbienii-podrostka-s-ovz-v-tbilisi-priznal-svoyu-vinu-265236106.html
Один из обвиняемых в избиении подростка с ОВЗ в Тбилиси признал свою вину
Один из обвиняемых в избиении подростка с ОВЗ в Тбилиси признал свою вину
Один из обвиняемых полицейских по-прежнему пользуется правом хранить молчание 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T17:14+0400
2022-03-15T17:14+0400
2022-03-15T17:14+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Один из двух патрульных инспекторов, задержанных по делу об избиении в метро Тбилиси несовершеннолетнего лица с ОВЗ, на предварительном судебном заседании признал свою вину.Ряд грузинских телекомпаний в конце января распространил видеокадры, на которых видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего. По его словам, он сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы. На следующий день были задержаны двое патрульных инспекторов и начато расследование инцидента.На вопрос судьи Александра Иашвили, признает ли подсудимый себя виновным по предъявленным обвинениям, Каха Бакашвили ответил утвердительно.Что касается второго задержанного Нукри Бакрадзе, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего, то он воспользовался правом хранить молчание.Инцидент произошел 23 января на станции тбилисского метро "Исани". Инспектор патрульной службы Нукри Бакрадзе обвиняется в унижающем достоинство и бесчеловечном обращении, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения", что предусматривает тюремный срок от 5 до 10 лет. Второй задержанный обвиняется в злоупотреблении должностных полномочий. Ему грозят штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Один из обвиняемых в избиении подростка с ОВЗ в Тбилиси признал свою вину
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Один из обвиняемых полицейских по-прежнему пользуется правом хранить молчание
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Один из двух патрульных инспекторов, задержанных по делу об избиении в метро Тбилиси несовершеннолетнего лица с ОВЗ, на предварительном судебном заседании признал свою вину.
Ряд грузинских телекомпаний в конце января распространил видеокадры, на которых видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего. По его словам, он сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы. На следующий день были задержаны двое патрульных инспекторов и начато расследование инцидента.
На вопрос судьи Александра Иашвили, признает ли подсудимый себя виновным по предъявленным обвинениям, Каха Бакашвили ответил утвердительно.
Что касается второго задержанного Нукри Бакрадзе, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего, то он воспользовался правом хранить молчание.
Инцидент произошел 23 января на станции тбилисского метро "Исани". Инспектор патрульной службы Нукри Бакрадзе обвиняется в унижающем достоинство и бесчеловечном обращении, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения", что предусматривает тюремный срок от 5 до 10 лет. Второй задержанный обвиняется в злоупотреблении должностных полномочий. Ему грозят штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
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