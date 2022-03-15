https://sputnik-georgia.ru/20220315/parlament-gruzii-prinyal-rezolyutsiyu-ob-integratsii-v-es-265245743.html

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС

Парламент призвал страны Евросоюза сделать все необходимое для ускорения присоединения Грузии к ЕС 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T22:15+0400

2022-03-15T22:15+0400

2022-03-15T22:15+0400

политика

грузия

новости

парламент грузии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583075_0:120:3001:1808_1920x0_80_0_0_8a135177d7c724eb4926832fba718675.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии единогласно приняли резолюцию об интеграции в Евросоюз.За резолюцию, подготовленную спустя две недели после внесения Грузией заявки на получение статуса кандидата в ЕС, проголосовали 111 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий.В резолюции отмечено, что со дня восстановления независимости Грузии интеграция в Евросоюз является главным приоритетом внешней политики страны. Подчеркнуто, что Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации и носителем европейских ценностей.Парламент своей резолюцией призвал страны Евросоюза и институты ЕС "сделать все необходимые шаги для ускорения присоединения Грузии к Евросоюзу".Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник>>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, парламент грузии, евросоюз