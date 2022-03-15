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Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС
Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС
Парламент призвал страны Евросоюза сделать все необходимое для ускорения присоединения Грузии к ЕС 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T22:15+0400
2022-03-15T22:15+0400
2022-03-15T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии единогласно приняли резолюцию об интеграции в Евросоюз.За резолюцию, подготовленную спустя две недели после внесения Грузией заявки на получение статуса кандидата в ЕС, проголосовали 111 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий.В резолюции отмечено, что со дня восстановления независимости Грузии интеграция в Евросоюз является главным приоритетом внешней политики страны. Подчеркнуто, что Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации и носителем европейских ценностей.Парламент своей резолюцией призвал страны Евросоюза и институты ЕС "сделать все необходимые шаги для ускорения присоединения Грузии к Евросоюзу".Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник>>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, парламент грузии, евросоюз
Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС
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Парламент призвал страны Евросоюза сделать все необходимое для ускорения присоединения Грузии к ЕС
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии единогласно приняли резолюцию об интеграции в Евросоюз.
За резолюцию, подготовленную спустя две недели после внесения Грузией заявки на получение статуса кандидата в ЕС, проголосовали 111 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий.
В резолюции отмечено, что со дня восстановления независимости Грузии интеграция в Евросоюз является главным приоритетом внешней политики страны. Подчеркнуто, что Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации и носителем европейских ценностей.
Парламент своей резолюцией призвал страны Евросоюза и институты ЕС "сделать все необходимые шаги для ускорения присоединения Грузии к Евросоюзу".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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