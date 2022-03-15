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Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента

Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества и любая самодеятельность в этом вопросе... 15.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества и любая самодеятельность в этом вопросе неприемлема, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Правительство намерено обратиться с иском в Конституционный суд и потребовать подтверждения нарушения президентом Конституции. Поводом для этого стали неофициальные поездки Саломе Зурабишвили в европейские страны и встречи с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.Любая самодеятельность в этом вопросе просто недопустима, отмечено в заявлении главы грузинского правительства.Ранее, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, Гарибашвили выразил предположение, что она введена в заблуждение.Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".Гарибашвили подчеркнул, что, согласно Конституции, президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что, согласно Конституции, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, еврокомиссия, европа, украина