https://sputnik-georgia.ru/20220315/premer-gruzii-osudil-samodeyatelnost-prezidenta-265234818.html
Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента
Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества и любая самодеятельность в этом вопросе... 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T16:23+0400
2022-03-15T16:23+0400
2022-03-15T16:59+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
грузинская мечта
еврокомиссия
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_1f56ac8d14f4d9ae7d889de23df613b4.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества и любая самодеятельность в этом вопросе неприемлема, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Правительство намерено обратиться с иском в Конституционный суд и потребовать подтверждения нарушения президентом Конституции. Поводом для этого стали неофициальные поездки Саломе Зурабишвили в европейские страны и встречи с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.Любая самодеятельность в этом вопросе просто недопустима, отмечено в заявлении главы грузинского правительства.Ранее, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, Гарибашвили выразил предположение, что она введена в заблуждение.Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".Гарибашвили подчеркнул, что, согласно Конституции, президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что, согласно Конституции, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
европа
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:0:1117:838_1920x0_80_0_0_66fa3829bd20cf3b49907edee47a3b60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, еврокомиссия, европа, украина
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества и любая самодеятельность в этом вопросе неприемлема, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Правительство намерено обратиться с иском в Конституционный суд и потребовать подтверждения нарушения президентом Конституции. Поводом для этого стали неофициальные поездки Саломе Зурабишвили в европейские страны и встречи с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.
"Сегодня, когда государство и наш народ, вместе со всем миром, стоят перед такими огромными вызовами, обеспечение конституционного порядка в стране служит наивысшим интересам общества, что, в свою очередь, означает функционирование всех конституционных органов и институтов строго в рамках определенных полномочий", - говорится в заявлении премьера.
Любая самодеятельность в этом вопросе просто недопустима, отмечено в заявлении главы грузинского правительства.
Ранее, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, Гарибашвили выразил предположение, что она введена в заблуждение.
Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".
Гарибашвили подчеркнул, что, согласно Конституции, президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что, согласно Конституции, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.
С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.