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Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ

Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ

Предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента продуктов в условиях санкции нет, заявила вице-премьер 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T12:02+0400

2022-03-15T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Российской Федерации нет угрозы появления дефицита продовольствия из-за западных санкций – Москва приняла решение расширить поставки из дружественных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Викторию Абрамченко.По словам вице-премьера, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", – подчеркнула Абрамченко.С 2021 года Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в РФ продукции свыше 140 зарубежных предприятий, утверждает вице-премьер. Речь идет о Турции, Индии, Китае, Беларуси, Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане. Это поставки молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца."Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", – заключила Абрамченко.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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