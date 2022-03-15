https://sputnik-georgia.ru/20220315/rossiya-uvelichivaet-import-iz-druzhestvennykh-gosudarstv--vitse-premer-rf-265225912.html
Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ
Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ
Предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента продуктов в условиях санкции нет, заявила вице-премьер 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T12:02+0400
2022-03-15T12:02+0400
2022-03-15T12:02+0400
россия
новости
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262216185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa4a9ef886e8d04dd65f01d42af00037.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Российской Федерации нет угрозы появления дефицита продовольствия из-за западных санкций – Москва приняла решение расширить поставки из дружественных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Викторию Абрамченко.По словам вице-премьера, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", – подчеркнула Абрамченко.С 2021 года Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в РФ продукции свыше 140 зарубежных предприятий, утверждает вице-премьер. Речь идет о Турции, Индии, Китае, Беларуси, Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане. Это поставки молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца."Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", – заключила Абрамченко.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262216185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25909778ceb40faacfaa06372965750c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, экономика
Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ
Подписаться на
Предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента продуктов в условиях санкции нет, заявила вице-премьер
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
В Российской Федерации нет угрозы появления дефицита продовольствия из-за западных санкций – Москва приняла решение расширить поставки из дружественных стран, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-премьера Викторию Абрамченко.
"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", – цитирует слова Абрамченко ее пресс-служба.
По словам вице-премьера, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", – подчеркнула Абрамченко.
С 2021 года Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в РФ продукции свыше 140 зарубежных предприятий, утверждает вице-премьер.
Речь идет о Турции, Индии, Китае, Беларуси, Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане. Это поставки молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.
"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", – заключила Абрамченко.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.