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Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ
Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ
Несмотря на санкции в отношении ряда чиновников США, Москва не отказывается от поддержания официальных связей, заявили в МИД РФ 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.В документе отмечается, что Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей."При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ

18:56 15.03.2022 (обновлено: 19:06 15.03.2022)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Несмотря на санкции в отношении ряда чиновников США, Москва не отказывается от поддержания официальных связей, заявили в МИД РФ
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей.
"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.
Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:
1.
Джозеф Байден
2.
Энтони Блинкен — госсекретарь США;
3.
Ллойд Остин — министр обороны США
4.
Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
5.
Джейкоб Салливан – помощник Президента США по национальной безопасности;
6.
Уильям Бернс – директор ЦРУ;
7.
Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
8.
Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
9.
Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
10.
Хантер Байден – сын Президента США;
11.
Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
12.
Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
13.
Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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