Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ
18:56 15.03.2022 (обновлено: 19:06 15.03.2022)
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Несмотря на санкции в отношении ряда чиновников США, Москва не отказывается от поддержания официальных связей, заявили в МИД РФ
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей.
"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.
Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:
1.Джозеф Байден
2.Энтони Блинкен — госсекретарь США;
3.Ллойд Остин — министр обороны США
4.Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
5.Джейкоб Салливан – помощник Президента США по национальной безопасности;
6.Уильям Бернс – директор ЦРУ;
7.Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
8.Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
9.Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
10.Хантер Байден – сын Президента США;
11.Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
12.Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
13.Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
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