https://sputnik-georgia.ru/20220315/rossiya-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-baydena-i-blinkena---mid-rf-265241570.html

Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ

Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена - МИД РФ

Несмотря на санкции в отношении ряда чиновников США, Москва не отказывается от поддержания официальных связей, заявили в МИД РФ 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T18:56+0400

2022-03-15T18:56+0400

2022-03-15T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.В документе отмечается, что Москва, несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, не отказывается от поддержания официальных связей."При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - отмечается в документе.Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

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россия, в мире, новости, санкции, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022