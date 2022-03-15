https://sputnik-georgia.ru/20220315/rossiya-vyshla-iz-soveta-evropy-265243028.html

Россия вышла из Совета Европы

Россия вышла из Совета Европы

Ранее, 25 февраля, Совет Европы принял решение приостановить права России в организации 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, написал вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем Telegram-канале.Ранее, 25 февраля Совет Европы принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом было отмечено, что жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Он отметил, что в связи с "беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию".По его словам, решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать "очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности"."Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", - добавил политик.В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что участие России в Совете Европы перестало отвечать национальным интересам страны, эта организация уже не соответствует тем замыслам.По мнению Косачева, это не российский выбор, "это общая проблема Европы, это не проблема России".Письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова с принятым решением вручено генеральному секретарю Совета Европы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, россия, новости, совет европы