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Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план
Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план
Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T19:23+0400
2022-03-15T19:23+0400
2022-03-15T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более 100 инициатив включено в проект плана по противодействию западным санкциям, который подготовило российское правительство.По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта, а общий объем финансирования составит около триллиона рублей.Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план
19:23 15.03.2022 (обновлено: 19:35 15.03.2022) Подписаться на
Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более 100 инициатив включено в проект плана по противодействию западным санкциям, который подготовило российское правительство.
"По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации", — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений.
По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта, а общий объем финансирования составит около триллиона рублей.
Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.