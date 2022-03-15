https://sputnik-georgia.ru/20220315/skolko-rossiya-potratit-na-protivodeystvie-sanktsiyam---pravitelstvo-podgotovilo-plan-265242024.html

Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план

Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план

Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T19:23+0400

2022-03-15T19:23+0400

2022-03-15T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более 100 инициатив включено в проект плана по противодействию западным санкциям, который подготовило российское правительство.По словам Мишустина, некоторые из этих шагов реализуют до конца марта, а общий объем финансирования составит около триллиона рублей.Он отметил, что документ одобрят на предстоящем совещании правительства.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022