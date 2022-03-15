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"Слышен только шум реки": в Тбилиси пройдет интересная мультимедийная выставка
"Слышен только шум реки": в Тбилиси пройдет интересная мультимедийная выставка
На выставке можно будет увидеть творчество грузинских и зарубежных фотохудожников 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T12:18+0400
2022-03-15T12:18+0400
2022-03-15T12:19+0400
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культура
грузия
новости
дина оганова
юрий мечитов
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мультимедийная выставка под названием "Слышен только шум реки" откроется в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа (Tbilisi Photography & Multimedia Museum) 18 марта.Экспозиция воспроизводит голоса представителей различных этнических и религиозных групп, проживающих в Грузии. Выставка объединяет работы местных и зарубежных фотографов, которые создают одну большую картину своей реальности.Помимо работ известных грузинских и зарубежных фотохудожников, на выставке также представлено творчество студентов медиалаба Грузинского института общественных дел.Выставка сочетает в себе фотоснимки, а также звуковые и видеоинсталляции. В ней примут участие такие артисты, как Тбель Абусеридзе, Шах Айвазов, Натела Григалашвили, Юстина Мельникиевич, Тако Робакидзе, Дато Месхи, Юрий Мечитов, Дина Оганова и другие.Автором музыки, которая будет звучать на выставке, является Лиза Ривз. Экспозиция продлится до 15 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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фотография, культура, грузия, новости, дина оганова, юрий мечитов, тбилиси
"Слышен только шум реки": в Тбилиси пройдет интересная мультимедийная выставка
12:18 15.03.2022 (обновлено: 12:19 15.03.2022) Подписаться на
На выставке можно будет увидеть творчество грузинских и зарубежных фотохудожников
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мультимедийная выставка под названием "Слышен только шум реки" откроется в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа (Tbilisi Photography & Multimedia Museum) 18 марта.
Экспозиция воспроизводит голоса представителей различных этнических и религиозных групп, проживающих в Грузии. Выставка объединяет работы местных и зарубежных фотографов, которые создают одну большую картину своей реальности.
Помимо работ известных грузинских и зарубежных фотохудожников, на выставке также представлено творчество студентов медиалаба Грузинского института общественных дел.
Выставка сочетает в себе фотоснимки, а также звуковые и видеоинсталляции. В ней примут участие такие артисты, как Тбель Абусеридзе, Шах Айвазов, Натела Григалашвили, Юстина Мельникиевич, Тако Робакидзе, Дато Месхи, Юрий Мечитов, Дина Оганова и другие.
Автором музыки, которая будет звучать на выставке, является Лиза Ривз. Экспозиция продлится до 15 апреля.
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