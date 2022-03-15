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Снегопад в Грузии: дороги в Тбилиси расчищали всю ночь
Снегопад в Грузии: дороги в Тбилиси расчищали всю ночь
В случае возникновения проблем жители Тбилиси могут позвонить на горячую линию 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T10:44+0400
2022-03-15T10:44+0400
2022-03-15T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Работники специальных служб всю ночь расчищали дороги Тбилиси от снега и сыпали техническую соль, сообщается на сайте мэрии столицы.В Грузии уже несколько дней снегопад и ветер, что создает проблемы на дорогах.Работы по очистке дорог в столице ведет "Тбилсервис-групп". Около 365 тонн технической соли посыпали и на дорогах близлежащих поселков – Табахмела, Коджори, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси, Бетаниа, Ахалдаба, Дидгори и селе Теловани.В случае возникновения проблем на дорогах в мэрии Тбилиси просят связаться по следующим номерам горячих линий: 032 2 61 90 50, 032 2 72 22 22.Синоптики прогнозируют непогоду в Грузии до конца этой недели. Осадки в основном ожидаются в виде снега. Температура воздуха днем в низине составит плюс 2-7 градусов тепла.В Тбилиси сохранится холодная погода, также снег. Временами погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла, а в ночные часы ожидается минусовая температура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Снегопад в Грузии: дороги в Тбилиси расчищали всю ночь
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В случае возникновения проблем жители Тбилиси могут позвонить на горячую линию
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
Работники специальных служб всю ночь расчищали дороги Тбилиси от снега и сыпали техническую соль, сообщается на сайте
мэрии столицы.
В Грузии уже несколько дней снегопад и ветер, что создает проблемы на дорогах.
Работы по очистке дорог в столице ведет "Тбилсервис-групп". Около 365 тонн технической соли посыпали и на дорогах близлежащих поселков – Табахмела, Коджори, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси, Бетаниа, Ахалдаба, Дидгори и селе Теловани.
В случае возникновения проблем на дорогах в мэрии Тбилиси просят связаться по следующим номерам горячих линий: 032 2 61 90 50, 032 2 72 22 22.
Синоптики прогнозируют непогоду в Грузии до конца этой недели. Осадки в основном ожидаются в виде снега. Температура воздуха днем в низине составит плюс 2-7 градусов тепла.
В Тбилиси сохранится холодная погода, также снег. Временами погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла, а в ночные часы ожидается минусовая температура.
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