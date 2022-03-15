https://sputnik-georgia.ru/20220315/sotrudniki-sluzhby-bezopasnosti-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-vooruzhayutsya-265247587.html

Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии вооружаются

Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии вооружаются

Ношение оружия для сотрудников безопасности аэропортов будет возможно только на специальной территории 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T23:48+0400

2022-03-15T23:48+0400

2022-03-15T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии получили право на ношение оружия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно постановлению, сотрудники, отвечающие за авиационную безопасность, смогут носить оружие во время работы для пресечения перевоза самолетами взрывчатых веществ, опасных устройств, оружия, запрещенных к перевозу предметов и веществ.При этом ношение оружия для сотрудников будет возможно только на специальной территории. В противном случае, это будет считаться незаконным ношением оружия и повлечет за собой уголовную ответственности, говорится в постановлении.Ранее на территории аэропорта носить оружие дозволялось лишь сотрудникам полиции и СГБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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