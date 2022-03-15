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Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии вооружаются
Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии вооружаются
Ношение оружия для сотрудников безопасности аэропортов будет возможно только на специальной территории 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T23:48+0400
2022-03-15T23:48+0400
2022-03-15T23:48+0400
грузия
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аэропорт
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии получили право на ношение оружия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно постановлению, сотрудники, отвечающие за авиационную безопасность, смогут носить оружие во время работы для пресечения перевоза самолетами взрывчатых веществ, опасных устройств, оружия, запрещенных к перевозу предметов и веществ.При этом ношение оружия для сотрудников будет возможно только на специальной территории. В противном случае, это будет считаться незаконным ношением оружия и повлечет за собой уголовную ответственности, говорится в постановлении.Ранее на территории аэропорта носить оружие дозволялось лишь сотрудникам полиции и СГБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, аэропорт
Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии вооружаются
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Ношение оружия для сотрудников безопасности аэропортов будет возможно только на специальной территории
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники службы безопасности гражданской авиации Грузии получили право на ношение оружия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Согласно постановлению, сотрудники, отвечающие за авиационную безопасность, смогут носить оружие во время работы для пресечения перевоза самолетами взрывчатых веществ, опасных устройств, оружия, запрещенных к перевозу предметов и веществ.
При этом ношение оружия для сотрудников будет возможно только на специальной территории. В противном случае, это будет считаться незаконным ношением оружия и повлечет за собой уголовную ответственности, говорится в постановлении
.
Ранее на территории аэропорта носить оружие дозволялось лишь сотрудникам полиции и СГБ.
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