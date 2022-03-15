https://sputnik-georgia.ru/20220315/v-kakie-strany-imeyut-yadernyy-arsenal-265246358.html

Какие страны имеют ядерный арсенал?

Какие страны имеют ядерный арсенал?

В оперативных военных арсеналах России и США находится порядка четырех тысяч ядерных боеголовок, что составляет 91% от общего количества ядерного оружия 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T22:39+0400

2022-03-15T22:39+0400

2022-03-15T22:47+0400

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Согласно данным исследования Федерации американских учёных за 2021 год, в топ-3 по количеству ядерных боеголовок входят Россия, США и Китай.В инфографике Sputnik Meedia вы узнаете о странах-лидерах по количеству ядерных боеголовок, включая развернутые, неразвернутые и снятые с вооружения, а также ожидающие уничтожения. Примечательно, что со времен Холодной войны количество ядерных вооружений существенно сократилось – с максимального значения, которое в 1986 году составляло порядка 70 300, до 13 100 в начале 2021 года.Федерация американских ученых — американская непартийная некоммерческая организация, основанная в 1945 году под названием, занимающаяся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики.

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