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Какие страны имеют ядерный арсенал?
Какие страны имеют ядерный арсенал?
В оперативных военных арсеналах России и США находится порядка четырех тысяч ядерных боеголовок, что составляет 91% от общего количества ядерного оружия 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T22:39+0400
2022-03-15T22:39+0400
2022-03-15T22:47+0400
в мире
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Согласно данным исследования Федерации американских учёных за 2021 год, в топ-3 по количеству ядерных боеголовок входят Россия, США и Китай.В инфографике Sputnik Meedia вы узнаете о странах-лидерах по количеству ядерных боеголовок, включая развернутые, неразвернутые и снятые с вооружения, а также ожидающие уничтожения. Примечательно, что со времен Холодной войны количество ядерных вооружений существенно сократилось – с максимального значения, которое в 1986 году составляло порядка 70 300, до 13 100 в начале 2021 года.Федерация американских ученых — американская непартийная некоммерческая организация, основанная в 1945 году под названием, занимающаяся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, инфографика, инфографика
Какие страны имеют ядерный арсенал?
22:39 15.03.2022 (обновлено: 22:47 15.03.2022) Подписаться на
В оперативных военных арсеналах России и США находится порядка четырех тысяч ядерных боеголовок, что составляет 91% от общего количества ядерного оружия
Согласно данным исследования Федерации американских учёных за 2021 год, в топ-3 по количеству ядерных боеголовок входят Россия, США и Китай.
В инфографике Sputnik Meedia
вы узнаете о странах-лидерах по количеству ядерных боеголовок, включая развернутые, неразвернутые и снятые с вооружения, а также ожидающие уничтожения. Примечательно, что со времен Холодной войны количество ядерных вооружений существенно сократилось – с максимального значения, которое в 1986 году составляло порядка 70 300, до 13 100 в начале 2021 года.
Федерация американских ученых — американская непартийная некоммерческая организация, основанная в 1945 году под названием, занимающаяся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики.