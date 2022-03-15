https://sputnik-georgia.ru/20220315/v-kieve-rasskazali-kogda-mozhet-byt-dostignuto-mirnoe-soglashenie-s-moskvoy-265221730.html

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Москвой

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Москвой

Стороны должны выйти на перемирие до конца апреля, считают в Киеве 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T10:14+0400

2022-03-15T10:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Власти России и Украины могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Арестович отметил, что делая такие прогнозы "берет самый крайний срок", передает РИА Новости. "Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся – неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", – сказал Арестович.Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, политика, владимир путин, москва, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия