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В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Москвой
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Москвой
Стороны должны выйти на перемирие до конца апреля, считают в Киеве 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T10:14+0400
2022-03-15T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Власти России и Украины могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Арестович отметил, что делая такие прогнозы "берет самый крайний срок", передает РИА Новости. "Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся – неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", – сказал Арестович.Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, владимир путин, москва, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия
В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Москвой
10:14 15.03.2022 (обновлено: 10:47 15.03.2022) Подписаться на
Стороны должны выйти на перемирие до конца апреля, считают в Киеве
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Власти России и Украины могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее", – сказал советник в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.
Арестович отметил, что делая такие прогнозы "берет самый крайний срок", передает РИА Новости
.
"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <...> или в ближайшее время договоримся – неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", – сказал Арестович.
Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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