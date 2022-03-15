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В России хотят открыть отечественную биржу криптовалют
В России хотят открыть отечественную биржу криптовалют
У Российской Федерации есть ресурсы для развития криптовалюты, считает депутат Госдумы 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T10:30+0400
2022-03-15T10:30+0400
2022-03-15T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В российской Госдуме хотят открыть отечественную биржу криптовалют – с такой инициативой выступил депутат Александр Якубовский.По его словам, цифровые финансовые активы помогут Российской Федерации вернуться на мировой финансовый рынок, тем более, что у страны есть все ресурсы для развития данной сферы.При этом депутат отметил, что "крипта" – это та сфера, где сложно говорить о реально работающих ограничениях в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, в мире, криптовалюта
В России хотят открыть отечественную биржу криптовалют
10:30 15.03.2022 (обновлено: 10:41 15.03.2022) Подписаться на
У Российской Федерации есть ресурсы для развития криптовалюты, считает депутат Госдумы
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В российской Госдуме хотят открыть отечественную биржу криптовалют – с такой инициативой выступил депутат Александр Якубовский.
По его словам, цифровые финансовые активы помогут Российской Федерации вернуться на мировой финансовый рынок, тем более, что у страны есть все ресурсы для развития данной сферы.
"В сентябре прошлого года Россия занимала третье место по техническим мощностям, которые используются при работе с криптовалютой, в первую очередь с биткойнами. Это колоссальный объем мощностей. Так что у нас есть все ресурсы, в том числе по созданию своих бирж, по применению других схем расчетов, по использованию других площадок", – сказал Якубовский в интервью
"Парламентской газете".
При этом депутат отметил, что "крипта" – это та сфера, где сложно говорить о реально работающих ограничениях в отношении России.
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