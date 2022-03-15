https://sputnik-georgia.ru/20220315/v-rossii-khotyat-otkryt-otechestvennuyu-birzhu-kriptovalyut-265221936.html

В России хотят открыть отечественную биржу криптовалют

В России хотят открыть отечественную биржу криптовалют

У Российской Федерации есть ресурсы для развития криптовалюты, считает депутат Госдумы 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T10:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В российской Госдуме хотят открыть отечественную биржу криптовалют – с такой инициативой выступил депутат Александр Якубовский.По его словам, цифровые финансовые активы помогут Российской Федерации вернуться на мировой финансовый рынок, тем более, что у страны есть все ресурсы для развития данной сферы.При этом депутат отметил, что "крипта" – это та сфера, где сложно говорить о реально работающих ограничениях в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, в мире, криптовалюта