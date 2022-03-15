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Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта
Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T17:31+0400
2022-03-15T17:31+0400
2022-03-15T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Восстановлено движение для всех видов транспорта по дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрытое с 11 марта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта
17:31 15.03.2022 (обновлено: 18:06 15.03.2022) Подписаться на
Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Восстановлено движение для всех видов транспорта по дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрытое с 11 марта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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