https://sputnik-georgia.ru/20220315/verkhniy-lars-segodnya-otkryt-proezd-k-granitse-s-rossiey-dlya-legkovykh-avtomobiley-265239644.html

Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта

Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T17:31+0400

2022-03-15T17:31+0400

2022-03-15T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Восстановлено движение для всех видов транспорта по дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрытое с 11 марта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Из-за гололеда и снегопада ранее был введен запрет на передвижение для машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога