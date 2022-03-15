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Внешнеторговый оборот Грузии вырос в полтора раза

Внешнеторговый оборот Грузии вырос в полтора раза

Экспорт из Грузии за первые два месяца составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T09:01+0400

2022-03-15T09:01+0400

2022-03-15T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,8 миллиарда долларов, что на 47% больше данных за январь-февраль 2021 года.Экспорт составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года и примерно на 51,6% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1 018,5 миллиона долларов, что на 41,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.По словам эксперта, прошедший год стал рекордным для внешней торговли Грузии, особенно для экспорта, благодаря разработанной правительством экономической политике."Огромные усилия политических диверсантов, чтобы страна отстала и не добилась успеха, безрезультатны, и с каждой новой публикуемой статистикой мы видим, что макроэкономическая картина Грузии меняется и улучшается с каждым месяцем", – отметил Ангуридзе.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"