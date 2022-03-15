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Внешнеторговый оборот Грузии вырос в полтора раза
Внешнеторговый оборот Грузии вырос в полтора раза
Экспорт из Грузии за первые два месяца составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T09:01+0400
2022-03-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,8 миллиарда долларов, что на 47% больше данных за январь-февраль 2021 года.Экспорт составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года и примерно на 51,6% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1 018,5 миллиона долларов, что на 41,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.По словам эксперта, прошедший год стал рекордным для внешней торговли Грузии, особенно для экспорта, благодаря разработанной правительством экономической политике."Огромные усилия политических диверсантов, чтобы страна отстала и не добилась успеха, безрезультатны, и с каждой новой публикуемой статистикой мы видим, что макроэкономическая картина Грузии меняется и улучшается с каждым месяцем", – отметил Ангуридзе.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот Грузии вырос в полтора раза

09:01 15.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт из Грузии за первые два месяца составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,8 миллиарда долларов, что на 47% больше данных за январь-февраль 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года
© Sputnik
Экспорт составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года и примерно на 51,6% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1 018,5 миллиона долларов, что на 41,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.

"Несмотря на напряженность в регионе, экономические показатели Грузии улучшаются, а внешняя торговля из месяца в месяц бьет рекорды", – написал председатель правления Центра анализа и прогнозирования ТГУ Отар Ангуридзе на своей странице в соцсети Facebook.

По словам эксперта, прошедший год стал рекордным для внешней торговли Грузии, особенно для экспорта, благодаря разработанной правительством экономической политике.
"Огромные усилия политических диверсантов, чтобы страна отстала и не добилась успеха, безрезультатны, и с каждой новой публикуемой статистикой мы видим, что макроэкономическая картина Грузии меняется и улучшается с каждым месяцем", – отметил Ангуридзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.
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