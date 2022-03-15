https://sputnik-georgia.ru/20220315/vrachi-nazvali-produkty-dlya-borby-s-depressiey--265230039.html

Врачи назвали продукты для борьбы с депрессией

Врачи назвали продукты для борьбы с депрессией

Как сохранить психологическое здоровье и не потерять память? Советы от американского психиатра 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T14:14+0400

2022-03-15T14:14+0400

2022-03-15T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Специи, авокадо, шоколад и зелень – это те продукты, которые, по мнению американского психиатра Умы Найду, способны поднять настроение и оказать положительное влияние на мозг. Советы врача приводит CNBC.Особенно специалист порекомендовала обратить внимание на специи. Психиатр считает, что они действуют в качестве антиоксидантов, а определенные обладают и другими полезными свойствами. Куркума, например, может уменьшить тревожность, а шафран – помочь при борьбе с депрессией. Аналогичный эффект свойственен и темному шоколаду.Улучшить память способны ферментированные продукты. К ним Ума Найду относит йогурт, кимчи и напиток из чайного гриба. Они же замедляют утрату когнитивных способностей, утверждает эксперт.Наконец, Ума Найду советует есть зелень. Врач напоминает, что в зелени содержатся витамин E, каротиноиды и флавоноиды. Эти вещества защищают от деменции и утраты когнитивных способностей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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