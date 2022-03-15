https://sputnik-georgia.ru/20220315/zalogom-stabilnosti-tsen-v-gruzii-yavlyaetsya-spokoystvie-grazhdan-zamglavy-minselkhoza-265219166.html

Залогом стабильности цен в Грузии является спокойствие граждан: замглавы Минсельхоза

Залогом стабильности цен в Грузии является спокойствие граждан: замглавы Минсельхоза

Бизнес должен проявить социальную ответственность и не допустить безосновательного роста цен на продовольствие, считают в министерстве 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T07:32+0400

2022-03-15T07:32+0400

2022-03-15T08:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Грузии действуют условия свободного рынка и государство не может влиять на ценообразование того или иного продукта, заявил первый заместитель главы Минсельхоза Георгий Ханишвили.На прошлой неделе с прилавков в грузинских магазинах буквально исчезли некоторые виды продовольственных товаров. Жители страны массово скупали сахар, а также соль, соду, подсолнечное масло, муку и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В результате цены на некоторые продукты первой необходимости выросли в цене в течение нескольких дней.По словам Ханишвили, в Грузии созданы условия для свободного рынка и на уровне каждого магазина, которые исчисляются тысячами, просто сложно осуществить какую-либо превенцию повышения цен, если спрос вырос настолько быстро, что тот или иной товар стал дефицитным.По словам замглавы Минсельхоза, ведомство провело встречу с ассоциациями 9 марта, по вопросу дефицита продовольствия в магазинах, который был зафиксирован 8 марта."Все ассоциации в один голос сказали нам, что цены действительно были сохранены, и не повышены. Однако события предыдущего дня привели к тому, что повышенный спрос на определенную товарную группу повысил цены на эту товарную группу, в остальном по остальным товарным группам цены не изменились и сохранена прежняя ценовая политика", – пояснил Ханишвили.Эксперты связывают это с тем, что покупатели скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже два раза дороже обычной и только спустя несколько дней поняли, что "остались обманутыми", так как цены на продукты вернулись на прежние показатели.Ранее министр сельского хозяйства заявил, что бизнес должен проявить социальную ответственность и не допустить безосновательного роста цен на продовольствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, продукты питания