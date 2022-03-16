Чему посвящен еврейский праздник Пурим 2022? Традиции и обычаи
© AP Photo / Maya AlleruzzoЕврейские праздники - Пурим
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Праздник Пурим посвящен чудесному спасению евреев от истребления – по еврейскому календарю 5782 год високосный, поэтому торжество празднуют 14 числа месяца Адара II
В 2022 году праздник по григорианскому календарю выпадает на 17 марта, но как и все еврейские торжества, его начинают отмечать накануне с заходом солнца. Еврейский праздник получил название от древнеперсидского слова "pur" – "жребий".
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, чему посвящен еврейский праздник Пурим, а также о его обычаях и традициях.
Чему посвящен еврейский праздник Пурим?
Пурим начали отмечать более 2 400 лет назад – это первое всенародное торжество, установленное постановлением мудрецов. История появления праздника описана в "Мегилат Эстер" (Свиток Эстер), который также называют "Книга Есфирь".
В те далекие времена Персидской империей правил царь Ахашверош. Он женился на красавице еврейке по имени Эстер (Есфирь), скрывшей от него свое происхождение.
Правая рука правителя – визирь Аман, крайне недовольный тем, что еврей Мордехай – родственник и воспитатель царицы, спасший однажды жизнь Ахашверошу, отказывался, подобно другим, склоняться перед ним, уговорил царя истребить в империи всех евреев.
© photo: Sputnik / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар во время традиционного чтения свитка Эстер
Главный раввин России Берл Лазар во время традиционного чтения свитка Эстер
© photo: Sputnik / Дмитрий Донской/
Правитель, не подозревавший, что его жена тоже была еврейкой, подписал соответствующий указ. А коварный визирь, бросив жребий, планировал осуществить задуманное 14 числа месяца Адар.
Узнав о грозящей беде, царица Эстер и Мордехай собрали всех евреев и три дня вместе постились и молились. Затем царица, нарушив придворный этикет, явилась без приглашения к венценосному супругу и, рассказав о своем происхождении, попросила пощадить свой народ.
Еврейские мудрецы считают, что именно тогда Бог перевернул жребий, разрушив коварные замыслы визиря. Царь, узнав об интригах визиря, разгневался и приказал повесить его на виселице, подготовленной для Мордехая.
Царские указы в то время не отменялись, поэтому Ахашверош издал новый, позволяющий евреям любыми средствами защитить себя и свое имущество от агрессии. "Книга Есфирь" повествует, что евреи Персии сражались со своими врагами 12 и 13 Адара, а 14 числа отпраздновали свою победу и избавление.
В еврейские високосные годы добавляется дополнительный месяц – Адар шени (второй Адар). В эти годы Пурим празднуют именно в Адар шени, так как по талмудической традиции описанные события произошли именно тогда.
Традиции и обычаи
Празднику по традиции предшествует пост Эстер. Он установлен в память о посте, объявленном Мордехаем и царицей, после издания указа об уничтожении еврейского народа.
Праздник Пурим еврейские мудрецы разделили как бы на две части, поскольку "Книга Есфирь" повествует как о радости иудеев в связи с чудесным спасением, так и об их страхе и скорби в минуту великой опасности. Поэтому 13 число месяца Адар – это день поста и молитв, а 14-е – пира и веселья.
Пурим, по обычаю, начинают праздновать с окончанием поста – это малый праздник, поэтому в этот день работать разрешено.
© photo: SputnikЕвреи в Грузии. Праздник Пурим
Евреи в Грузии. Праздник Пурим
© photo: Sputnik
В праздник Пурим по традиции предписан веселый пир – в этот день запрещены траур и пост. Основной пир, по обычаю, начинается днем, после утреннего чтения "Книги Есфирь" и продолжают до ночи. На празднике по традиции должно быть много еды, вина и радости.
До начала веселого пира, по обычаю, раздают пожертвования и рассылают угощения.
В праздник Пурим по традиции подают сладкие треугольные пирожки с маком, вареньем, сухофруктами и орехами, которые называют "уши Амана". Начинка пирожков напоминает об Эстер, которая ела только фрукты и орехи, поскольку дворцовая кухня не была кошерной.
В Пурим евреи могут употреблять крепкие напитки сверх меры. По обычаю, в праздник каждый должен так напиться, чтобы слова "проклят Аман" не отличать от слов "благословен Мордехай".
В Пурим по традиции устраивают театрализованные представления, костюмированные балы, маскарады и карнавальные шествия. В средние века во время таких представлений, по обычаю, сжигали чучело коварного Амана. Из-за пандемии коронавируса в прошлые два года праздник Пурим массово не отмечали.
В праздник Пурим мужчинам разрешается переодеваться в женское платье и наоборот, что обычно запрещено категорически.
По традиции праздник Пурим принято отмечать шумно, поэтому все кричат, гремят и радуются.
Материал подготовлен на основе открытых источников