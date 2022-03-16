https://sputnik-georgia.ru/20220316/chemu-posvyaschen-evreyskiy-prazdnik-purim-2022-traditsii-i-obychai-265257469.html

Чему посвящен еврейский праздник Пурим 2022? Традиции и обычаи

Чему посвящен еврейский праздник Пурим 2022? Традиции и обычаи

Праздник Пурим посвящен чудесному спасению евреев от истребления – по еврейскому календарю 5782 год високосной, поэтому торжество празднуют 14 числа месяца Адара II

2022-03-16T12:54+0400

2022-03-16T12:54+0400

2022-03-16T12:54+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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В 2022 году праздник по григорианскому календарю выпадает на 17 марта, но как и все еврейские торжества, его начинают отмечать накануне с заходом солнца. Еврейский праздник получил название от древнеперсидского слова "pur" – "жребий".Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, чему посвящен еврейский праздник Пурим, а также о его обычаях и традициях.Чему посвящен еврейский праздник Пурим?Пурим начали отмечать более 2 400 лет назад – это первое всенародное торжество, установленное постановлением мудрецов. История появления праздника описана в "Мегилат Эстер" (Свиток Эстер), который также называют "Книга Есфирь".В те далекие времена Персидской империей правил царь Ахашверош. Он женился на красавице еврейке по имени Эстер (Есфирь), скрывшей от него свое происхождение.Правая рука правителя – визирь Аман, крайне недовольный тем, что еврей Мордехай – родственник и воспитатель царицы, спасший однажды жизнь Ахашверошу, отказывался, подобно другим, склоняться перед ним, уговорил царя истребить в империи всех евреев.Правитель, не подозревавший, что его жена тоже была еврейкой, подписал соответствующий указ. А коварный визирь, бросив жребий, планировал осуществить задуманное 14 числа месяца Адар.Узнав о грозящей беде, царица Эстер и Мордехай собрали всех евреев и три дня вместе постились и молились. Затем царица, нарушив придворный этикет, явилась без приглашения к венценосному супругу и, рассказав о своем происхождении, попросила пощадить свой народ. Еврейские мудрецы считают, что именно тогда Бог перевернул жребий, разрушив коварные замыслы визиря. Царь, узнав об интригах визиря, разгневался и приказал повесить его на виселице, подготовленной для Мордехая.В еврейские високосные годы добавляется дополнительный месяц – Адар шени (второй Адар). В эти годы Пурим празднуют именно в Адар шени, так как по талмудической традиции описанные события произошли именно тогда.Традиции и обычаиПразднику по традиции предшествует пост Эстер. Он установлен в память о посте, объявленном Мордехаем и царицей, после издания указа об уничтожении еврейского народа.Праздник Пурим еврейские мудрецы разделили как бы на две части, поскольку "Книга Есфирь" повествует как о радости иудеев в связи с чудесным спасением, так и об их страхе и скорби в минуту великой опасности. Поэтому 13 число месяца Адар – это день поста и молитв, а 14-е – пира и веселья.Пурим, по обычаю, начинают праздновать с окончанием поста – это малый праздник, поэтому в этот день работать разрешено.В праздник Пурим по традиции предписан веселый пир – в этот день запрещены траур и пост. Основной пир, по обычаю, начинается днем, после утреннего чтения "Книги Есфирь" и продолжают до ночи. На празднике по традиции должно быть много еды, вина и радости.До начала веселого пира, по обычаю, раздают пожертвования и рассылают угощения.В праздник Пурим по традиции подают сладкие треугольные пирожки с маком, вареньем, сухофруктами и орехами, которые называют "уши Амана". Начинка пирожков напоминает об Эстер, которая ела только фрукты и орехи, поскольку дворцовая кухня не была кошерной.В Пурим по традиции устраивают театрализованные представления, костюмированные балы, маскарады и карнавальные шествия. В средние века во время таких представлений, по обычаю, сжигали чучело коварного Амана. Из-за пандемии коронавируса в прошлые два года праздник Пурим массово не отмечали.В праздник Пурим мужчинам разрешается переодеваться в женское платье и наоборот, что обычно запрещено категорически.По традиции праздник Пурим принято отмечать шумно, поэтому все кричат, гремят и радуются.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников