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COVID-новости Грузии: главное о коронавирусе на 16 марта

COVID-новости Грузии: главное о коронавирусе на 16 марта

Больше всего случаев COVID-19 вновь выявлено в Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Кахети

2022-03-16T13:29+0400

2022-03-16T13:29+0400

2022-03-16T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 099 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 494 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 21 281 тест на коронавирус, 2 180 – на антиген, 19 101– ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 800 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 591 180 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 595.На данный момент в стране 30 989 активных случаев, из них 1 068 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 306 пациентов тяжелое, 29 921 пациент проходит курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 15 марта, составляет 5,16%, за две недели – 12,39 %, за семь дней – 9,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии