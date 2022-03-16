https://sputnik-georgia.ru/20220316/covid-novosti-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-16-marta-265259819.html
COVID-новости Грузии: главное о коронавирусе на 16 марта
COVID-новости Грузии: главное о коронавирусе на 16 марта
Больше всего случаев COVID-19 вновь выявлено в Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Кахети
2022-03-16T13:29+0400
2022-03-16T13:29+0400
2022-03-16T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 099 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 494 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 21 281 тест на коронавирус, 2 180 – на антиген, 19 101– ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 800 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 591 180 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 595.На данный момент в стране 30 989 активных случаев, из них 1 068 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 306 пациентов тяжелое, 29 921 пациент проходит курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 15 марта, составляет 5,16%, за две недели – 12,39 %, за семь дней – 9,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-новости Грузии: главное о коронавирусе на 16 марта
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Больше всего случаев COVID-19 вновь выявлено в Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Кахети
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 099 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 494 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 82
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24
В стране за последние сутки сделан 21 281 тест на коронавирус, 2 180 – на антиген, 19 101– ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 800 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 591 180 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 595.
На данный момент в стране 30 989 активных случаев, из них 1 068 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 306 пациентов тяжелое, 29 921 пациент проходит курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 15 марта, составляет 5,16%, за две недели – 12,39 %, за семь дней – 9,41%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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