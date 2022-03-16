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Дети из Украины смогут ходить в детские сады Тбилиси бесплатно

Дети из Украины смогут ходить в детские сады Тбилиси бесплатно

По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T13:14+0400

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2022-03-16T13:14+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Детские сады Тбилиси бесплатно примут детей из украинских семей с будущей недели, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины.По словам градоначальника, столичная мэрия будет оказывать поддержку украинским семьям до тех пор, пока они будут в этом нуждаться.Как отметил Каладзе, по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, находящиеся в Грузии граждане Украины обеспечены бесплатным жильем и продуктами питания.Кроме того, со стороны мэрии Тбилиси были задействованы разные программы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины.Что касается суммы пожертвований помощи украинцам, то по информации мэра, к этому времени она составляет 1 миллион 117 тысяч лари (около 350 тысяч долларов).Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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украина, грузия, новости, общество, тбилиси, детский сад, каха каладзе