Эксперт рассказал, когда в Грузии вырастут цены на недвижимость
15:01 16.03.2022 (обновлено: 15:04 16.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerСтарый город район Абанотубани в Тбилиси - городская архитектура
© photo: Sputnik / Stringer
В грузинской столице резко подскочил спрос на аренду жилья со стороны иностранцев
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Цены на недвижимость в Грузии вырастут минимум на 50% в ближайшие три-пять месяцев, заявил эксперт по экономическим вопросам Ото Абесадзе.
По информации экономиста, сегодня 1 квадратный метр недвижимости в Грузии стоит примерно 800 долларов, и в ближайшие месяцы его стоимость вырастит до 1,3 тысячи долларов.
"Если сегодня кв. м недвижимости можно приобрести за 800 долларов, эта сумма покажется смехотворной… Искренне рекомендую как можно раньше инвестировать в строящиеся объекты (с учетом репутации компании и финансовой устойчивости) и покупать недвижимость вовремя", – написал Абесадзе на своей странице в соцсети Facebook.
Эксперт назвал восемь причин, которые повлияют на стоимость недвижимости в Грузии, среди которых высокая инфляция и увеличение спроса на недвижимость со стороны иностранцев.
Причины повышения цен:
цена одной тонны арматуры превысила 1,1 тысячи долларов (до пандемии она стоила в среднем 600-700 долларов) и вновь повысится на 30%;
основным импортером арматуры была Украина, где производство приостановлено;
спрос на недвижимость со стороны нерезидентов (Россия, Украина, Казахстан и др.) вырос на 300%;
заработная плата строителей увеличилась на 50%;
стоимость бетона увеличилась на 40% (производство, транспортировка);
стоимость строительных материалов (блоки, кирпич, цемент и т. д.) увеличилась на 30%;
стоимость ремонтных материалов увеличилась на 30%;
инфляция.
Высокая инфляция является большой проблемой для Грузии. Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в стране составила 13,7%, при целевом показателе 3%.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.
Между тем грузинская оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию. Оппозиционеры утверждают, что это чревато последствиями, а СГБ уверяет, что ситуация под контролем.
Тем временем в Тбилиси резко возрос спрос на аренду жилья со стороны иностранцев, и за последнюю неделю стоимость за аренду увеличилась примерно в два раза.
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