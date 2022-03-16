https://sputnik-georgia.ru/20220316/ekspert-rasskazal-kogda-v-gruzii-vyrastut-tseny-na-nedvizhimost-265264342.html

Эксперт рассказал, когда в Грузии вырастут цены на недвижимость

Эксперт рассказал, когда в Грузии вырастут цены на недвижимость

В грузинской столице резко подскочил спрос на аренду жилья со стороны иностранцев 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T15:01+0400

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цены на недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Цены на недвижимость в Грузии вырастут минимум на 50% в ближайшие три-пять месяцев, заявил эксперт по экономическим вопросам Ото Абесадзе. По информации экономиста, сегодня 1 квадратный метр недвижимости в Грузии стоит примерно 800 долларов, и в ближайшие месяцы его стоимость вырастит до 1,3 тысячи долларов.Эксперт назвал восемь причин, которые повлияют на стоимость недвижимости в Грузии, среди которых высокая инфляция и увеличение спроса на недвижимость со стороны иностранцев.Причины повышения цен:Высокая инфляция является большой проблемой для Грузии. Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в стране составила 13,7%, при целевом показателе 3%.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.Между тем грузинская оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию. Оппозиционеры утверждают, что это чревато последствиями, а СГБ уверяет, что ситуация под контролем.Тем временем в Тбилиси резко возрос спрос на аренду жилья со стороны иностранцев, и за последнюю неделю стоимость за аренду увеличилась примерно в два раза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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