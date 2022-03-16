https://sputnik-georgia.ru/20220316/forma-n100-roman-gruzinskogo-pisatelya-izdali-v-kanade-265257070.html
"Форма N100": роман грузинского писателя издали в Канаде
"Форма N100": роман грузинского писателя издали в Канаде
В центре сюжета – безработный писатель, который превращает самоубийство экс-возлюбленной в киносценарий 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T12:08+0400
2022-03-16T12:08+0400
2022-03-16T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Роман грузинского писателя Звиада Кварацхелия "Форма N100" издали в Канаде – книга выпущена в рамках программы переводов грузинской литературы Дома писателей.Роман вышел в свет в издательстве BookLand Press, которое базируется в Маркеме (Markham) – это крупнейшая из девяти коммун регионального муниципалитета Йорк (провинция Онтарио).На английский язык книгу Кварацхелия, которая в 2013 году была отмечена литературной премией "Саба" в номинации "Лучший роман года", перевела Мери Чайлдс. Ранее роман "Форма N100" перевели и издали в Турции.Жанр "Форма N100" – детективный роман, в основе которого лежит трагическая и многослойная история самоубийства, а судьбы героев и события рассматриваются в эпохальном контексте.В центре сюжета – безработный писатель Заза Зандукели. Киностудия заказывает мужчине сценарий фильма и тот решает написать историю самоубийства своей экс-возлюбленной Марты.Звиад Кварацхелия – выпускник юрфака Зугдидского государственного университета им. Шота Месхия. В 2007-2008 годах работал в различных журналах на посту редактора и заместителя главреда.Кварацхелия – автор романов, миниатюр и художественно-документальных произведений. Рассказы писателя переведены на турецкий, азербайджанский и английский языки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, канада, культура, грузинская литература, новости, в мире, звиад кварацхелия
"Форма N100": роман грузинского писателя издали в Канаде
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В центре сюжета – безработный писатель, который превращает самоубийство экс-возлюбленной в киносценарий
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Роман грузинского писателя Звиада Кварацхелия "Форма N100" издали в Канаде – книга выпущена в рамках программы переводов грузинской литературы Дома писателей.
Роман вышел в свет в издательстве BookLand Press, которое базируется в Маркеме (Markham) – это крупнейшая из девяти коммун регионального муниципалитета Йорк (провинция Онтарио).
На английский язык книгу Кварацхелия, которая в 2013 году была отмечена литературной премией "Саба" в номинации "Лучший роман года", перевела Мери Чайлдс. Ранее роман "Форма N100" перевели и издали в Турции.
Жанр "Форма N100" – детективный роман, в основе которого лежит трагическая и многослойная история самоубийства, а судьбы героев и события рассматриваются в эпохальном контексте.
В центре сюжета – безработный писатель Заза Зандукели. Киностудия заказывает мужчине сценарий фильма и тот решает написать историю самоубийства своей экс-возлюбленной Марты.
Звиад Кварацхелия – выпускник юрфака Зугдидского государственного университета им. Шота Месхия. В 2007-2008 годах работал в различных журналах на посту редактора и заместителя главреда.
Кварацхелия – автор романов, миниатюр и художественно-документальных произведений. Рассказы писателя переведены на турецкий, азербайджанский и английский языки.
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