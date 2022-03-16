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Гражданам Украины запретили въезд в Израиль без спецразрешения

Гражданам Украины запретили въезд в Израиль без спецразрешения

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал это решение фактической приостановкой безвизового режима между странами 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T10:22+0400

2022-03-16T10:22+0400

2022-03-16T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Власти Государства Израиль решили, что отныне могут принять не более пяти тысяч украинцев и только по специальному разрешению, при этом не будут пускать беженцев. Об этом говорится на официальном сайте посольства Украины в стране.То есть теперь для того, чтобы въехать в Израиль, украинцам нужно подать заявку и добиться специального разрешения от МВД Израиля. Его предоставляют приоритетным категориям граждан при определенных условиях, пояснили в диппредставительстве.Между тем ограничения также коснутся украинских туристов. "Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов, не могут беспрепятственно въехать в страну", – подчеркнули в ведомстве.Данное решение израильского руководства уже раскритиковал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он назвал его фактической приостановкой безвизового режима между государствами."Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", – написал Ермак в Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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израиль, украина, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022